Tirsdagens direkte TV-sport. Mesterligaen fortsetter

12.00: Alpint, VM i Courchevel og Meribel, Frankrike: Parallellslalåm lag. Norge er tittelforsvarere. Løypa består av av to traseer (blå og rød) og blir stukket med storslalåmporter. De er tilnærmet like, men aldri identiske. Blå løype legges på utøvernes høyreside i bakken. Hvert lag kan ha seks utøvere (to av reserver). Det skal være like mange kvinner og menn. Det starter med åttedelsfinaler. Hver utslagsrunde består av fire heat, og to menn og to kvinner fra hvert lag konkurrer mot hverandre. Hver heatseier gir ett poeng. Laget som har flest poeng etter fire gjennomkjøringer, går videre. Ved 2-2 er det tiden som avgjør. Da slås tidene til den raskeste mannen og kvinnen sammen. Laget med kortest totaltid vinner. Er det fortsatt likt, bruker man raskeste enkelttid. (TV3)

14.00: Snooker, Welsh Open, andre dag. (Eurosport N)

14.30: Skiskyting, VM i Oberhof, Tyskland. 20km normalprogram menn. Etter medaljerushet i helgen fortsetter de norske gutta i dag. Norges lag: Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Endre Strømsheim. Både Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid skjøt feilfritt på søndagens jaktstart. Etter at TV2 har sendt fra den første uka er det NRK som nå overtar. (NRK1)

17.00: Alpint, VM i Courchevel og Meribel: Kvalifisering parallellkjøring. (Vsport1)

19.30: Tennis, ATP 500-turnering fra Rotterdam. Andre dag. (Eurosport N)

20.00: Snooker, Welsh Open, andre dag, kveldsprogrammet. (Eurosport 1)

20.45: Håndball, EHF European League: Skjern – Alpha HC Hard. (Vsport+)

21.00: Fotball, Mesterligaens åttedelsfinale menn, 1. kamp: Paris Saint-Germain – Bayern München fra Parc de Princes. Rapportene tyder på at både Neymar og Lionel Messi (bildet) blir klare til denne kampen. Her er de på gårsdagens trening. Også Kylian Mbappe er friskmeldt. (TV2 Sport Premium), AC Milan – Tottenham fra San Siro. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Burnley – Watford fra Turf Moor. Med bare to tap på 30 seriekamper har Burnley strak kurs for opprykk. Watford ligger på den siste sluttspillplassen. (Vsport1)

21.30: Tennis, ATP 500-turnering fra Rotterdam. Andre dag. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, National Hockey League (grunnserien): Washington Capitals – Carolina Hurricanes fra Capital One Arena. (Vsport1)

01.30: Ishockey, NHL; New York Islanders – Ottawa Senators fra UBS Arena. (Vsport2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Pittsburgh Penguins fra SAP Center. (Vsport1)