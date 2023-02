«Seriefinalen» bannlyst tema for Haaland og Ødegaard

– Vi har en WhatsApp-gruppe for spillere på landslaget. Vi har snakket sammen en god del, men ikke tatt opp denne kampen, sier Ødegaard til nyhetsbyrået PA.

– Det er en viktig kamp mellom to lag som har en historie seg imellom. Haaland? Jeg er ikke overrasket over hva han har fått til (i Manchester City). Jeg har fulgt ham over mange år og vet at han er en fantastisk spiller og utrolig målscorer, fortsetter Arsenal-kapteinen.

Arsenal har spilt én kamp mindre enn Manchester City og ligger tre poeng foran Premier League-tittelforsvareren. Det er ventet at Haaland blir friskmeldt til oppgjøret etter at han ga seg ved pause sist helg.

Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, er stolt over å ha to stjernenavn i Premier League-giganrduellen.

– Det er virkelig spesielt. Å ha to spillere i denne toppkampen summerer opp «utviklingsprogrammet», sier Øverland med henvisning til satsingen som ble igangsatt i norsk fotball for ti år siden.

Norge er oppe på 15.-plassen på Uefas klubbranking. Det er foran Danmark (17) og Sverige (22).

– Vi pleide å ha barn som løp rundt i Norge i fotballtrøyer med engelske navn på ryggen. Nå har de norske navn, unger rundt om i Europa har norske navn på sine trøyer. Det er spesielt, sier Øverland.