Overgrepsanklaget haitisk fotballsjef fikk medhold i CAS

Det melder voldgiftsretten i en pressemelding tirsdag. Jean-Bart ble utestengt etter anklager om at han begikk seksuelle overgrep mot et stort antall unge kvinner på Haitis fotballforbunds treningssenter.

Fifa innledet disiplinærsak mot Jean-Bart etter en artikkel i avisen The Guardian der det sto at han presset unge jenter til å ha sex med ham ved hjelp blant annet av trusler om å kaste dem ut av landslagssystemet. Påstandene ble bekreftet av Human Rights Watch (HRW), og spillerforeningen FIFPro ga Fifas etiske komité en liste med navn på 30 av de påståtte ofrene.

Frikjent

Jean-Bart, som nå er 75 år gammel, har hele tiden benektet anklagene, og han ble 19. november 2020 frikjent i det haitiske rettsvesenet.

Dagen etter utestengte Fifa ham på livstid og ila ham en bot på en million sveitserfranc etter at den etiske komiteens dømmende kammer fant ham skyldig i seksuell trakassering og overgrep mot mange kvinnelige spillere, noen av dem mindreårige.

Jean-Bart anket utelukkelsen inn for CAS, som etter en langvarig behandling gir ham medhold.

– Ikke overbevisende

Det står i pressemeldingen at en høring ble avholdt 23. til 25. mars i fjor, og at et stort antall vitner forklarte seg. De tre CAS-dommerne som har behandlet saken er ifølge pressemeldingen enige om at vitnemålene ikke var overbevisende.

Man fant heller ikke at opplysningene fra HRW og FIFPro ble tilstrekkelig underbygget av andre beviser.

CAS opplyser at dommerpanelet konkluderte med at bevisene mot Jean-Bart er «inkonsekvente, uklare og selvmotsigende» og at man ikke på grunnlag av dem kan fastslå et brudd på Fifas etiske regler.

Panelet gir på grunnlag av dette Jean-Bart medhold i klagen og opphever sanksjonene mot ham.

