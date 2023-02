Coman matchvinner mot gamleklubben igjen da Bayern München slo PSG

Coman scoret vinnermålet da Bayern slo PSG 1-0 i mesterligafinalen i koronasesongen 2020. Tirsdag slo franskmannen til igjen med et volleyskudd hjemmekeeper Gianluigi Donnarumma burde ha reddet. Scoringen i det 53. minutt ble kampens eneste.

Bayern var lenge klart best, men PSG kom voldsomt mot slutten og hadde enorme sjanser.

Kylian Mbappé ble erklært kampklar etter sin skade. Han ble byttet inn etter baklengsmålet og kom til en kjempesjanse i det 75. minutt, da han brøt gjennom på kant. Bayern-keeper Yann Sommer kom ut og reddet med ansiktet. Lionel Messi fikk sjansen på returen, og ballen havnet deretter i mål fra Mbappés fot, men han var offside.

I det 82. minutt scoret Mbappé igjen etter at Nuno Mendes raidet på kant og slo skrått ut, men VAR viste at Mendes så vidt var offside i forspillet.

I det 85. minutt skjøt Lionel Messi fra god posisjon, men Benjamin Pavard blokkerte så ballen traff tverrliggeren i stedet. På overtid pådro Pavard seg sitt annet gule kort og ble utvist da han felte Messi rett utenfor 16-meteren.

Dominerte

Bayern presset høyt og aggressivt helt fra start og så ut til å ta hjemmelaget litt på senga. Det var ikke spilt et minutt før Eric-Maxim Choupo-Moting skjøt rett utenfor etter å ha vunnet ballen fra Achraf Hakimi høyt på banen.

Gjestene fortsatte å dominerte kampen, men uten å komme til de helt store sjansene. PSG kom aldri i gang med angrepsspillet sitt. Midtveis i første omgang fortalte Uefa-statistikken om 63 prosent besittelse for Bayern og 20-3 i angrep.

Sergio Ramos måtte bruke all sin rutine for å henge med og gi corner da Jamal Musiala ble spilt gjennom av Pavard i det 27. minutt. Rett etter nikket Choupo-Moting ved lengste stolpe på innlegg fra Coman, men Mendes kom mellom.

Bayern-kaptein Joshua Kimmich satte keeper Gianluigi Donnarumma på prøve med et distanseskudd gjennom en skog av PSG-bein i det 42. minutt, og Bayern hadde et tosifret antall avslutninger før PSG fikk sin første på overtid i den første omgangen. Det var et frispark fra Lionel Messi som ble stoppet av muren.

Bytte ga uttelling

Ved pause byttet PSG-trener Christophe Galtier ut Hakimi med Presnel Kimpembe og la om til tre bak. Det førte til at laget kom mer med framover og yppet seg fler ganger i de første minuttene av 2. omgang.

I stedet var det Julian Nagelsmanns bytte i Bayern-laget som ga uttelling. Han satte inn Alphonso Davies for João Cancelo og sendte Coman over på høyre side. I det 53. minutt slo Davies et innlegg som fant Coman umarkert ved lengste stolpe. På volley bredsidet han ballen nesten midt i mål. Donnarumma rakk ned, men greide ikke å stoppe ballen.

Galtier reagerte ved å bytte inn Mbappé for Carlos Soler og putte ham på topp med Messi og Neymar. Samtidig byttet han også ut Warren Zaïre-Emery, som i en alder av 16 år og 343 dager ble den yngste som har startet en kamp i mesterligaens utslagsrunder.

Først var det Bayern som kom til sjanser, og Donnarumma leverte strålende redninger. Først slo han Choupo-Motings skudd i krysset og ut, så leverte han en ny kjemperedning da Pavard nikket på hjørnesparket.

Derfra og ut var det PSG som angrep, men et kvarters storspill var ikke nok.





---

FAKTA

Mesterligaen menn tirsdag, åttedelsfinaler 1. kamp:

Paris Saint-Germain – Bayern München 0-1 (0-0)

Parc de Princes: 46.435 tilskuere.

Mål: 0-1 Kingsley Coman (52).

Dommer: Michael Oliver, England.

Gult kort: Presnel Kimpembe, Neymar, Paris Saint-Germain, Benjamin Pavard, Bayern München.

Rødt kort: Benjamin Pavard (90, to gule), Bayern München.

Paris Saint-Germain (4-4-2): Gianluigi Donnarumma – Achraf Hakimi (Presnel Kimpembe fra 45.), Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes – Warren Zaïre-Emery (Fabián Ruiz fra 56.), Marco Verratti, Danilo Pereira (Vitinha fra 74.), Carlos Soler (Kylian Mbappé fra 56.) – Lionel Messi, Neymar.

Bayern München (3-2-4-1): Yann Sommer – Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt – Joshua Kimmich, Leon Goretzka – João Cancelo (Alphonso Davies fra 45.), Leroy Sané (Josip Stanisic fra 89.), Jamal Musiala (Ryan Gravenberch fra 86.), Kingsley Coman (Serge Gnabry fra 74.) – Eric Maxim Choupo-Moting (Thomas Müller fra 74.).

Returkampen spilles 8. mars.