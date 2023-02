Bjørndalen ønsker Thingnes Bø i langrennssirkuset: – Skal drive litt lobbyvirksomhet

Thingnes Bø tok tirsdag sitt fjerde VM-gull av fire mulige på normaldistansen i Oberhof. Han var klart best i sporet og knuste konkurrentene selv med to tilleggsminutter. Etterpå uttalte han at han ikke var sliten, og det etter 20 kilometer i det som ble beskrevet som tung snø.

Det får skiskytterkonge og nåværende TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen til å ønske at stryningen kunne prøvd seg som langrennsløper.

– Jeg håper han kunne gjøre det, men han er ikke noe giret. Han er skiskytter, han, og det er det han har lyst til. Det irriterer meg at han ikke har lyst til å prøve å gå langrenn, sier Bjørndalen til NTB.

Etter gulløpet avfeide Thingnes Bø at han ville ta steget over.

– Jeg tror nok ikke det med det første. Jeg trives godt på den banen her, sa Thingnes Bø til NTB.

– Ekstremt spesialist

Bjørndalen forsøkte seg selv som langrennsløper i sin aktive karriere. 49-åringen tok fem pallplasser i verdenscupen og deltok også i grenen i OL i 2002.

Når Bjørndalen får spørsmål om hvor godt Thingnes Bø kunne gjort det i langrennssirkuset, er han klar i sin tale.

– Jeg tror han hadde gjort det veldig bra. I den formen han har nå, er det ikke så mange som hadde hamlet opp med ham.

Det inkluderer Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg, som er to av langrennsverdens aller største stjerner.

Vanskelig å sammenligne

Bjørndalen påpeker at det likevel er noen utfordringer med overgangen, men at Thingnes Bø fort kunne trent seg opp til å bli en sterk kandidat.

– Men igjen er det vanskelig å sammenligne når han ikke har prøvd. Langrenn er en litt annen måte å gå, med kontinuitet uten å stoppe. Hadde han trent på det, så er jeg ganske sikker på at han hadde vært der etter et par måneder.

– Har du lyst til å legge litt press på ham?

– Jeg skal drive litt lobbyvirksomhet nå, for dette burde vi få se, sier Bjørndalen.

Han tror Thingnes Bø kan hevde seg på distanser opp til 30 kilometer.

– Opp til tre mil tror jeg han hadde gjort det veldig bra. Det er helt sykt. Det er bare å nyte hvert løp han går, avslutter Bjørndalen.





