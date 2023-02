Kilde om framtiden: – Får ta år for år og nyte hvert renn

Heller ikke i Courchevel ble det en mesterskapstittel på Kilde. Nærmest var han i super-G med så lite som 1/100 sekund, og sølvet ble fulgt opp med samme valør i utforrennet.

VM-medaljene er Kildes første i karrieren, men gullet må han vente minst to år til på. I 2025 er det verdensmesterskap i østerrikske Saalbach, og OL venter i Nord-Italia året etter.

Kilde svarer slik på spørsmål om han sikter seg inn på begge:

– Det er planen, men jeg tenker vi får ta år for år og nyte hvert renn. Jeg ser også på verdenscupen som veldig viktig. Det at jeg har høy fart og leverer i nesten hvert eneste renn, er det som betyr noe for meg, sier han til NTB.

Løsnet

Alpinisten fra Lommedalen har deltatt i fem VM og tre OL. Han er særlig blitt en vinnermaskin det siste året. 14 av 20 seirer i verdenscupen har kommet siden starten av 2021/22-sesongen.

Norges alpinsjef Claus Ryste vil ikke spå hva som venter lagets fremste fartskjører.

– Kulturen vår er å ta ett renn om gangen. Vi har lært oss at det funker framfor å tenke langt fram. Men jeg tror han trives veldig godt nå, og det er derfor han presterer så godt. Så lenge kroppen, utstyret og hele totalen funker, fortsetter han i alle fall, sier han til NTB.

Over i 2026?

Adrian Smiseth Sejersted (28) ser for seg at lagkameraten gir seg om tre år.

– Slik som jeg kjenner ham, tipper jeg han sier takk for seg etter 2026-OL. Da rekker han to mesterskap til, og kanskje gidder han 2027 også.

Selv endte Sejersted på 7.-plass i super-G og ble nummer 16 i utfor i Courchevel-VM. Kilde skal bruke de neste dagene på å avgjøre om han skal kjøre fredagens storslalåm.