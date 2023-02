Fersking får sjansen av Hergeirsson

For øvrig er det så godt som bare navn som sikret EM-gullet i november som er tatt ut. Comebacket til Kari Brattset Dale (ble mamma i fjor høst) må vente.

Dette er håndballjentenes første samling siden EM-gullet i Slovenia i november. Siden da har Silje Solberg-Østhassel meldt om graviditet, og det gir en ny målvakt mulighet til å være med i troppen for første gang.

Nygaard spiller for Fana. Kristina Novak er også ute etter EM. Det har åpnet døren for at Ingvild Bakkerud kommer tilbake i troppen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har ikke gjort flere endringer i troppen til Golden League.

– Vi velger å ta med EM-troppen til Nederland. Der skal vi avslutte evalueringen etter mesterskapet og stake ut ny kurs mot VM til vinteren og OL neste sommer, sier han til handball.no.

Danmark, Nederland og Tsjekkia er norske motstandere i Nederland i perioden 2. til 5. mars.