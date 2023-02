Etterlengtet Liverpool-opptur med derbytriumf – Gakpo åpnet målkontoen

Det var to pressede lag som møttes til prestisjetungt lokaloppgjør på Anfield. Til slutt var det Liverpool-manager Jürgen Klopp som kunne glise bredest.

Tyskeren har vært under tøft press den siste tiden som følge av svake resultater. 0-3-tapet for Wolves i forrige serierunde kan ha vært et bunnpunkt. Mandag slo i hvert fall Liverpool tilbake.

På veien mot de tre poengene hadde hjemmelaget marginene på sin side.

Etterlengtet

Åtte minutter før pause stanget Everton-midtstopper James Tarkowski ballen i stolpen bak Liverpool-keeper Allison. Vertene svarte med en umiddelbar og lynrask kontring. Darwin Núñez fosset opp langs venstresiden og serverte til Mohamed Salah inne i feltet.

Egypteren kunne sette ballen i det tomme målet bak en feilplassert Jordan Pickford.

Fire minutter etter hvilen var det Cody Gakpos tur. Nederlenderen har slitt med å finne nettmaskene etter overgangen fra PSV Eindhoven i januar, men kunne ikke unngå å score da han fikk ballen servert på bakerste stolpe av Trent Alexander-Arnold. Spissen satte ballen i det åpne målet.

Fulltrefferen var nesten like etterlengtet som de tre poengene Liverpool fikk. Gakpo har måttet tåle kritikk den siste tiden.

Klatret på tabellen

Everton forsøkte å sette press på Liverpool etter pause, og kom til flere farligheter. Innbytter Tom Davies var blant annet nær uttelling. I motsatt ende fortsatte Liverpool på sin side å kontre, og det kunne fort kommet flere mål også den veien.

Med seieren er Liverpool nummer ni på tabellen. Ni poeng skiller opp til Newcastle på den viktige fjerdeplassen. Mannskapet til Jürgen Klopp har samtidig en kamp til gode.

I motsatt ende av tabellen er Everton fortsatt under streken. Leeds på trygg grunn har imidlertid kun ett poeng mer enn elevene til Sean Dyche.

FAKTA

Premier League menn mandag:

Liverpool – Everton 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (36), 2-0 Cody Gakpo (48).

Dommer: Simon Hooper.

Gult kort: Andrew Robertson, Liverpool, Conor Coady, Abdoulaye Doucouré, Jordan Pickford, Everton.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Joe Gomez, Andrew Robertson – Jordan Henderson (James Milner fra 78.), Fabinho, Stefan Bajcetic (Naby Keïta fra 88.) – Mohamed Salah (Harvey Elliott fra 89.), Cody Gakpo (Roberto Firmino fra 78.), Darwin Núñez (Diogo Jota fra 68.).

Everton (4-5-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Conor Coady, James Tarkowski, Vitalij Mykolenko – Alex Iwobi, Abdoulaye Doucouré, Idrissa Gana, Amadou Onana (Tom Davies fra 77.), Dwight McNeil (Neal Maupay fra 76.) – Ellis Simms (Demarai Gray fra 60.).