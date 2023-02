Dommersjefen kaller VAR-tabbemennene inn på teppet

Den engelske dommerforeningen (PGMOL) innrømmet søndag at videodømmingen feilet i to forskjellige Premier League-kamper dagen før.

Brentfords utligning borte mot Arsenal og annulleringen av Pervis Estupiñáns mål for Brighton mot Crystal Palace var feilaktige avgjørelser, ifølge dommerforeningen selv.

Begge skyldes menneskelige feil i håndteringen av offsidesituasjoner.

Nyhetsbyrået PA skrivet at Webb har kalt inn til et møte med alle de involverte dommerne for å få svar på hendelsene i helgen.

Utnevnelser for neste runde med Premier League-kamper er satt til å bli bekreftet ved middagstid på tirsdag. Det er standard prosedyre når det spilles kamp på en mandag.

PGMOL har ikke kommentert om Lee Mason, som sjekket feil situasjon under Brentfords utligning, vil være involvert i neste runde med kamper. Han ble ikke valgt tidligere i sesongen etter han annullerte et mål for Newcastle i hjemmekampen deres mot Crystal Palace 3. september. Det var også en feil avgjørelse.

Ifølge PA er Webbs hensikt med tirsdagens møte å identifisere problemene fra helgen, reflektere over dem, gjennomgå dem og gå videre.