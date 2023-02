Skadeplagene hoper seg opp for Ten Hag – må trolig eksperimentere borte mot Leeds

Ten Hag kunne bekrefte på fredagens pressekonferanse at han må klare seg uten de to angrepsspillerne Anthony Martial og Antony.

I tillegg er også Aaron Wan-Bissaka, Christian Eriksen, Donny van de Beek og Scott McTominay ute med skade. Casemiro soner for rødt kort.

Med to Premier League-oppgjør, to møter med Barcelona i europaligaen og ligacupfinalen før vi sier farvel til februar, kunne ikke Ten Hag møtt skadekrisen på et verre tidspunkt.

Antony har vært tilnærmet fast inventar på høyrevingen, mens Marcus Rashford har tatt eierskap på andre vingplassen. Men med Martial ute med skade, og lånesoldat Wout Weghorst som sliter med å påvirke kampene, er det sannsynlig at Rashford blitt dyttet inn på spissplass.

Første start siden oktober?

Det vil i så fall skape rom for Jadon Sancho, som ikke har startet en kamp siden oktober.

Selv om Sancho ble signert sommeren 2021 for å løse Uniteds problemer på høyrekanten, er det på den andre siden av banen han har spilt sine beste kamper.

I midtuken møttes United og Leeds på Old Trafford i den utsatte kampen fra da dronning Elisabeth gikk bort. Da kom Sancho inn fra benken og scoret 2-2-målet som sikret uavgjort for vertene.

I den kampen startet Alejandro Garnacho på venstrekant, Rashford på høyre og Weghorst på spissplass.

Kamp om høyrevingen

Kampen om å få starte på høyrekanten i dagens oppgjør vil trolig stå mellom Garnacho og Facundo Pellistri, som også kom inn i midtukekampen.

Til tross for skadeproblemene ligger Manchester United helt oppe på 3.-plass med 43 poeng i Premier League.

Martin Ødegaards Arsenal topper tabellen med 50 poeng, mens Erling Braut Haalands Manchester City følger fem poeng bak på 2.-plass.