Shiffrin leder bærekraftskampanje: – Idretten vår er truet

Med tittelen «Idretten vår er truet» sendte Shiffrin og 142 andre alpinister et brev til FIS-president Johan Eliasch, hvor de hevder at idrettens nåværende bærekraftsinnsats er «utilstrekkelig».

Det melder AFP, som har fått tilgang til brevet.

Alpinistene henviser til at en rekke renn er blitt avlyst på grunn av mangel på snø, at det er færre treningsalternativer før sesongen «fordi isbreene smelter i et skremmende tempo» og at de ikke får produsert kunstsnø på grunn av stigende temperaturer.

De skriver også at de mener at skisporten heller mot å være uforsvarlig.

Må gå foran

– Derfor må vi i vinteridretten må gå foran i kampen mot klimaendringene og gjøre idretten vår klimanøytral så snart som mulig. For å gjøre det trenger vi progressive organisatoriske handlinger, står det i brevet.

– Dette er vårt viktigste renn, la oss vinne det sammen, står det videre.

Utøverne har kommet med en rekke klimamål som de ber FIS om å etterleve.

Blant kravene ber de om at sesongstart i verdenscupen flyttes til slutten av november, i motsetning til den nåværende alpinsesongen som starter i Sölden i oktober.

Færre reiser

De krever også at det blir gjort en innsats for å kutte karbonutslippene ved å lage «en geografisk rimelig løpskalender», slik at rennene i Nord Amerika gjennomføres på én reise, noe de hevder vil redusere omtrent 1500 tonn CO2.

I årets verdenscupkalender ble det lagt opp til at alpinistene skal kjøre i Nord Amerika i to perioder, med nesten tre måneders mellomrom.

