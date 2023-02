Rashford avgjorde igjen for United og senket Leeds

For annen kamp på rad scoret Uniteds store formspiller med et vakkert hodestøt. Rashford beregnet løpet sitt perfekt og stanget inn Luke Shaws strøkne crossball i kampens 80. minutt.

Med det har Rashford scoret i åtte av sine ni siste kamper i Premier League.

Gjestenes supportere slapp også å være særlig nervøse i sluttminuttene. Fem minutter etter 1-0-målet stakk stortalentet Alejandro Garnacho (18) gjennom og doblet ledelsen med et godt skudd via stolpen.

Seieren gjør at Manchester United tar seg forbi byrival City, som spiller mot Aston Villa senere søndag. City har i skrivende stund to kamper til gode på United og er ett poeng bak naboen.

Intenst

Leeds håpet å stjele poeng fra Manchester United for annen gang på fire døgn og startet med samme tempo og aggressivitet som i 2-2-kampen på Old Trafford i midtuka. Gjestene lot seg rive med, og det ble et meget intenst oppgjør med mange tøffe dueller og frispark, særlig før pause.

Det var imidlertid et stykke mellom de store sjansene. Vertene hadde et par farligheter før Bruno Fernandes brått snappet ballen og kom alene med Illan Meslier på overtid i første omgang. Portugiseren burde ha scoret, men ble stoppet av Leeds-keeperen.

På den påfølgende corneren var Luke Ayling nær ved å sende ballen i eget mål, men den spratt noen få centimeter utenfor målet, til hjemmefansens store lettelse.

Tungt

Leeds tente til fra start også etter hvilen, men etter hvert fikk Manchester United kampen mer og mer over i sitt spor. En ny nesten-scoring ble det da Diogo Dalot hamret ballen i tverrliggeren fra distanse etter 62 minutter.

For vertene fikk Crysencio Summerville brått en stor mulighet fra kanten etter 77 minutter, men David de Gea parerte med en klassisk beinparade i sin 400. Premier League-kamp.

Snart skulle Leeds-håpet om seier slukkes av Rashford og Garnacho. Hvittrøyene ligger utsatt til ett poeng over nedrykksstreken i serien etter ni strake kamper uten seier.

---

FAKTA

Premier League menn søndag, 23. runde:

Leeds United – Manchester United 0-2 (0-0)

Elland Road: 36.919 tilskuere

Mål: 0-1 Marcus Rashford (79), 0-2 Alejandro Garnacho (84).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Junior Firpo, Weston McKennie, Leeds, Fred, Manchester U.

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Robin Koch, Maximilian Wöber, Junior Firpo – Tyler Adams, Weston McKennie (Sam Greenwood fra 86.) – Crysencio Summerville, Jack Harrison (Brenden Aaronson fra 72.), Wilfried Gnonto – Patrick Bamford (Georginio Rutter fra 57.).

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot (Aaron Wan-Bissaka fra 72.), Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia (Lisandro Martínez fra 60.) – Fred, Marcel Sabitzer – Jadon Sancho (Alejandro Garnacho fra 60.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford (Anthony Elanga fra 90.) – Wout Weghorst.

Senere kampstart: Manchester City – Aston Villa (17.30).

Spilt lørdag: West Ham – Chelsea 1-1, Arsenal – Brentford 1-1, Crystal Palace – Brighton 1-1, Fulham – Nottingham Forest 2-0, Leicester – Tottenham 4-1, Southampton – Wolverhampton 1-2, Bournemouth – Newcastle 1-1.

Spilles mandag: Liverpool – Everton.