Manchester City slo tilbake med seier – Haaland av til pause med skade

City leverte en strålende førsteomgang og viste lenge få tegn til rusk i maskineriet. Etter at Rodri sikret ledelsen allerede fire minutter inn i oppgjøret, ble kampen om seieren aldri særlig spennende, til tross for en god sluttspurt fra gjestene.

Et skår i gleden for City er en mulig skade på lagets norske superspiss. Nordmannen virket plaget av smerter i sitt høyre lår etter å ha kollidert med Villa-keeper Emiliano Martínez i det 13. minutt. 22-åringen mottok behandling etter smellen og måtte av til pause.

Pep Guardiolas menn slo uansett knallhardt tilbake etter 0-1-tapet for Tottenham forrige søndag. Med seier tok City to poeng innpå toppen i Premier League. Serieleder Arsenal snublet til 1-1 mot Brentford lørdag.

Seieren var også en oppløftende avslutning på en ellers mørk uke for Manchester-laget.

Mandag ble det kjent at City etterforskes for brudd på Premier Leagues finansielle regler i perioden 2009 til 2018. Til sammen dreier det om et hundretalls brudd, eksempelvis rundt økonomisk fair play. Klubben risikerer strenge straffer hvis den blir funnet skyldig.

Sterk start

Fire minutter inn i kampen sendte Rodri hjemmelaget i ledelsen. Riyad Mahrez slo en fin corner inn på første stolpe, og spanjolen headet kontant inn 1-0.

Jack Grealish var nær en drømmescoring mot sin tidligere arbeidsgiver da han traff klokkerent på hel volley etter 20 minutters spill. Ballen gikk ikke i mål da den traff en Villa-spiller på vei mot nettmaskene.

Samme mann tvang også fram en strålende redning fra Villa-keeper Martínez ikke lenge etter.

Haaland-assist

Tolv minutter før pause utnyttet Haaland svak kommunikasjon mellom Calum Chambers og Martínez i Villa-forsvaret. Nordmannen fikk for spiss vinkel til å sette ballen i mål selv og løftet i stedet blikket. På bakerste stolpe fant han Ilkay Gündogan, som enkelt kunne sette inn 2-0.

Like før pause ble Grealish felt i boksen, og Mahrez fikk æren av å gjøre 3-0 på straffe.

Drøye 16 minutter inn i 2. omgang tentes et lite håp for Villa da Ollie Watkins reduserte. Birmingham-laget leverte en god sluttspurt og var nær å spille seg tilbake i oppgjøret, men manglet den nødvendige kvaliteten i siste tredel.

---

FAKTA

Premier League søndag, 23. runde:

Manchester City – Aston Villa 3-1 (3-0)

Mål: 1-0 Rodri (3), 2-0 Ilkay Gündogan (38), 3-0 Riyad Mahrez (str. 45), 3-1 Ollie Watkins (60).

Dommer: Robert Jones.

Gult kort: Rúben Dias, Manchester C., Lucas Digne, Ezri Konsa, Aston Villa.

Manchester C. (3-2-4-1): Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias (Manuel Akanji fra 46.), Aymeric Laporte – Rodri, Bernardo – Riyad Mahrez (Nathan Aké fra 84.), Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Jack Grealish (Phil Foden fra 68.) – Erling Braut Haaland (Julián Álvarez fra 45.).

Aston Villa (4-2-2-2): Emiliano Martínez – Ashley Young (Matty Cash fra 75.), Ezri Konsa, Calum Chambers, Lucas Digne (Álex Moreno fra 60.) – Douglas Luiz, Boubacar Kamara – Jacob Ramsey (Philippe Coutinho fra 75.), Emiliano Buendia (John McGinn fra 59.) – Leon Bailey (Jhon Durán fra 60.), Ollie Watkins.

Øvrig kamp søndag: Leeds United – Manchester United 0-2

Spilt lørdag: West Ham – Chelsea 1-1, Arsenal – Brentford 1-1, Crystal Palace – Brighton 1-1, Fulham – Nottingham Forest 2-0, Leicester – Tottenham 4-1, Southampton – Wolverhampton 1-2, Bournemouth – Newcastle 1-1.

Spilles mandag: Liverpool – Everton.