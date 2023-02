Granerud slo knallhardt tilbake i Lake Placid – tok sin 23. verdenscupseier

Granerud hoppet 125 meter i første omgang og hadde en ledelse på 2,3 poeng ned til østerrikske Stefan Kraft før han satte utfor i finaleomgangen.

Der leverte han et svev på 134 meter, konkurransens lengste og beste, og sikret dermed sin 23. verdenscupseier med klar margin. Tyske Andreas Wellinger på 2.-plass var slått med 11,5 poeng, mens Kraft ble nummer tre.

– Dette er den bakken jeg har hoppet mest i denne vinteren, og jeg har slitt med å få til tilløpet her. Men under superlagkonkurransen i går ble det bedre og bedre. Det kapitaliserte jeg på i dag, sa Granerud i et intervju med arrangøren som ble vist på Viaplay.

Dro fra Kubacki

Nordmannens største rival i verdenscupsammendraget, polske Dawid Kubacki, fikk det ikke til å stemme og lå på 13.-plass etter den første omgangen. Han svarte imidlertid knallsterkt med et svev på 129,5 meter i andre omgang. Det sendte ham opp på 7.-plass.

Likevel leder Granerud med 293 poeng ned til polakken når det gjenstår ti renn i verdenscupen.

Marius Lindvik hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen og ble nest beste nordmann på 11.-plass, mens Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer 19.

God følelse

– Vi har slitt med bakken og forholdene, men dette ble en skikkelig positiv avslutning for oss. Halvor hoppet sine beste hopp her og vant ganske klart. Jeg tror også Lindvik vil dra hjem med en god følelse, for hans siste hopp var veldig bra, sa landslagssjef Alexander Stöckl til arrangøren.

Johann André Forfang lå som nummer 30 etter førsteomgangen, men hoppet seg opp sju plasser med et svev på 114,5 meter i finaleomgangen.

Joacim Ødegård Bjøreng, Bendik Jakobsen Heggli og Daniel-André Tande klarte ikke å ta seg videre fra førsteomgangen.

Lørdag skuffet Granerud stort da han hoppet ned til 7.-plass i verdenscuprennet i Lake Placid. Selv om han og Lindvik endte på en skuffende 6.-plass i superlagkonkurransen senere på kvelden, viste Granerud da lovende takter, og særlig i det siste hoppet.

---

FAKTA

Verdenscup hopp menn i Lake Placid, New York (HS128) søndag:

1) Halvor Egner Granerud, Norge 287,6 (125-134), 2) Andreas Wellinger, Tyskland 276,1 (124-130), 3) Stefan Kraft, Østerrike 275,3 (123,5-130), 4) Karl Geiger, Tyskland 271,9 (124,5-131), 5) Ryoyu Kobayashi, Japan 271,4 (122,5-131,5), 6) Timi Zajc, Slovenia 263,3 (123,5-127), 7) Dawid Kubacki, Polen 262,1 (118-129,5), 8) Daniel Tschofenig, Østerrike 258,3 (121-125), 9) Ziga Jelar, Slovenia 256,6 (122,5-124), 10) Michael Hayböck, Østerrike 254,5 (120-124).

Øvrige norske: 11) Marius Lindvik 248,7 (112-124), 20) Kristoffer Eriksen Sundal 223,0 (117-116), 23) Johann André Forfang 220,8 (108,5-114,5).

Ikke til finaleomgangen: 36) Joacim Ødegård Bjøreng 101,8 (111), 37) Bendik Jakobsen Heggli 100,3 (110,5), 39) Daniel-André Tande 99,1 (103,5).

Verdenscupen (22 av 32 renn):

1) Granerud 1652, 2) Kubacki 1359, 3) Anze Lanisek, Slovenia 1096, 4) Kraft 1078, 5) Piotr Zyla, Polen 822, 6) Kobayashi 704, 7) Wellinger 643, 8) Manuel Fettner, Østerrike 584, 9) Zajc 532, 10) Tschofenig 488.

Øvrige norske (topp 30): 15) Lindvik 369, 17) Forfang 355, 19) Tande 283, 22) Robert Johansson 255.

Nasjonscupen (26 av 39 renn):

1) Østerrike 4344, 2) Norge 3748, 3) Polen 3446, 4) Slovenia 3319, 5) Tyskland 2869, 6) Japan 1315.