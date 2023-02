Dommerforeningen medgir: VAR-feil kan ha kostet Arsenal seieren

Brentfords utligning borte mot Arsenal og annulleringen av Pervis Estupiñáns mål for Brighton mot Crystal Palace var feilaktige avgjørelser, ifølge dommerforeningen selv.

Begge skyldes menneskelige feil i håndteringen av offsidesituasjoner

– Vi kan bekrefte at dommersjef Howard Webb har kontaktet både Arsenal og Brighton for å erkjenne og forklare de betydelige feilene i VAR-arbeidet som ble gjort i deres respektive Premier League-kamper lørdag, står det i en melding fra den engelske dommerforeningen (PGMOL) på Twitter.

Hendelsene undersøkes nøye av dommerforeningen selv.

Ivan Toneys utligning mot Arsenal førte til at serielederen gikk glipp av to viktige poeng i toppstriden. Etterpå var Arsenal-manager Mikel Arteta svært kritisk og sa at målet skulle vært annullert for offside.