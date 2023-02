Den norske jenta var suveren i hoppbakken med et svev på 101,5 meter. Hun gikk ut med en ledelse på 28 sekunder i langrennet.

Det ble aldri spennende i løpet av de fem kilometerne hun tok seg gjennom. Hansen var hele 1.02,3 minutt foran toer Jenny Nowak i mål.

– Det var artig å gå. Jeg synes kroppen kjentes fin ut, og det var gøy med så mye publikum, sa vinneren til Viaplay.

Tredjeplassen gikk til japaneren Yuna Kasai. Mari Leinan Lund ble nummer fem i det tyske rennet, mens Ida Marie Hagen ble nummer 10 og Marte Leinan Lund nummer 14.

For to helger siden vant Westvold Hansen to ganger i Seefeld. Søndag skal hun ut i en ny konkurranse i Schonach.

Westvold Hansen har vunnet alle verdenscuprennene der hun har stilt opp i både hopp og langrenn. Hun fikk spørsmål av Viaplay-reporter Magnus Moan om hun føler hun noen gang får utfordring i rennene.

– Ja, innimellom. Men i dag hadde jeg kontroll, gliste Hansen to uker før VM-starten i Planica.

– I hoppbakken gjorde jeg kanskje et av mine ti beste hopp noen gang. Og på ski har jeg enda litt å gå på.

---

Verdenscup kombinert i Schonach, Tyskland (HS100) lørdag (plassering hopp i parentes):

Kvinner, 5 km:

1) Gyda Westvold Hansen, Norge 13.49,8 (1), 2) Jenny Nowak, Tyskland 1.02,3 min. bak (3), 3) Yuna Kasai, Japan 1.07,5 (4), 4) Nathalie Armbruster, Tyskland 1.10,5 (8), 5) Mari Leinan Lund, Norge 1.13,7 (9), 6) Lisa Hirner, Østerrike 1.22,1 (7), 7) Annika Sieff, Italia 1.38,0 (6), 8) Haruka Kasai, Japan 1.47,1 (5), 9) Svenja Würth, Tyskland 1.56,5 (2), 10) Ida Marie Hagen, Norge 2.16,1 (17).

Øvrige norske: 14) Marte Leinan Lund 2.43,9 (20), 22) Mille Marie Hagen 4.33,3 (24)

Verdenscupen sammenlagt (8 av 10 renn):

1) Hansen 800, 2) Armbruster 500, 3) Sieff 456, 4) Hirner 422, 5) I. M. Hagen 382, 6) Y. Kasai 312, 7) Nowak 257, 8) H. Kasai 240, 9) Ema Volavsek, Slovenia 231, 10) Lena Brocard, Frankrike 205.

Øvrige norske (topp 30): 14) Marte Leinan Lund 138, 16) Mari Leinan Lund 122, 21) M. M. Hagen 76.