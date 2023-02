Norsk medaljejubel i VM – heftig jaktstart søndag

Det ble en stor norsk dag i Tyskland lørdag. Etter å ha tapetsert pallen, ble Johannes Dale nummer fire og Vetle Sjåstad Christiansen seks.

Thingnes Bø tok gullet foran storebror Tarjei med 14,8 sekunder. Ned til Lægreid på bronseplass skilte det 39,9 sekunder.

- Veldig stort å få denne medaljen, sier Sturla Holm Lægreid som i likhet med to av sine lagkamerater tapte gullkampen ved bom på siste skudd.

De fikk sine medaljer på seremonien i Oberhof sentrum lørdag kveld. Både for Thingnes Bø og Lægreid var det medalje nummer to i dette VM. De to var også på det norske laget som vant miksstafetten onsdag.

De norske har også strålende utgangspunkt for å ta ytterligere medaljer på jaktstarten søndag. Da går de fire norske først ut og jakter hverandre.

Men søndag skal det skytes fire ganger og Johannes Thingnes Bø har ikke vunnet jaktstart i mesterskap selv om han har ledet.

Marte Olsbu Røiseland var 5,1 sekund bak bronsevinner Linn Persson i kvinneklassen. Lørdag fikk også Denise Herrmann-Wick, Hanna Öberg og Persson sine medaljer. Også kvinnene har sin jaktstart søndag.