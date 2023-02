Leicester med lynrask snuoperasjon – Tottenham tapte terreng i toppen

– Dette bør være en store lærepenge for oss, sa Son Heung-min til BBC etter kampen.

Tottenham fikk en god start da Rodrigo Bentancur sendte laget i ledelsen etter bare 14 minutter.

Det hjalp imidlertid lite da Nampalys Mendy utlignet til 1-1, før James Maddison fullførte snuoperasjonen bare to minutter senere.

Fire minutter på overtid i første omgang økte Kelechi Iheanacho til 3-1-ledelse, før Harvey Barnes satte spikeren i kista 20 minutter før full tid.

– Vi startet ganske bra og skapte sjanser. Etter at det ble 1-1, slapp vi inn et kjapt andremål, og så var det åpent. Det ble en vanskelig kamp. Leicester var så effektive at de nesten scoret på hver eneste sjanse. Det er et veldig skuffende resultat, sa Son og fortsatte:

– Jeg synes det er veldig trist. Vi visste at det kom til å bli en veldig vanskelig kamp. I Premier League er det aldri en lett kamp. Jeg vet ikke hva jeg kan si, det er veldig skuffende.

Wolverhampton fikk også gjennomført en snuoperasjon da laget sikret 2-1-seier borte mot tabelljumbo Southampton etter å ha ligget under 0-1 til pause.

Samtidig sikret også Fulham en viktig 2-0-seier hjemme mot Nottingham Forest, og har for virkelig klamret seg fast i kampen om en plass i Europa neste sesong. Laget er nå på 7.-plass, fire poeng bak Tottenham på 5.-plass.

Kampene Crystal Palace – Brighton og Arsenal – Brentford endte begge 1-1.