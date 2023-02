Dobbeltseier til brødrene Bø, firedobbelt norsk på VM-sprinten

Det skjedde til tross for at Thingnes Bø åpnet favorittdistansen med et bomskudd på liggende skyting. Hans enorme langrennsfart – og en rask og feilfri stående-serie – gjorde det tidlig klart at han leverte et VM-løp som ble nærmest umulig å matche.

Nærmest kom storebroren Tarjei Bø. Han leverte to fulle hus på standplass og gikk i mål 14,8 sekunder bak broren til VM-sølv.

– Jeg har det helt topp. Jeg er veldig fornøyd med løpet og disponeringen, og Tarjei bli nummer to og vi har fem mann i topp seks, gliste Thingnes Bø overfor TV 2.

– Jeg slet litt med å få opp fartene på skiene i dag, i og med at jeg syntes jeg hadde mye krefter. Men jeg disponerte det veldig bra og hadde en bra avslutning.

Også storebroren var knallfornøyd med sin prestasjon og nok en VM-medalje.

– En av de bedre, det skal jeg innrømme. Det er en av de største prestasjonene jeg har gjort. Å slå Johannes skulle være tilnærmet umulig, og jeg har aldri vært nærmere i vinter. En trøblete sesong, men folk blir ikke kvitt meg. Det er bare å ta meg ut til alt som er, gliste veteranen.

Medaljegrossist

Sturla Holm Lægreid tok bronsemedaljen etter et solid løp der. Johannes Dale overrasket fra et sent startnummer og spiste noen plasseringer på sisterunden, men måtte ta til takke med den sure 4.-plassen.

De norske skiskytterherrene har dermed hatt en vanvittig sterk start på VM i Tyskland. Tidligere i uken var Lægreid og Thingnes Bø begge på det norske laget som tok gull på blandet stafett.

Sprintgullet er Thingnes Bøs 14. i VM-sammenheng og det femte individuelt. Med det tar han igjen en skiskytterstorhet som Emil Hegle Svendsen, som har også tok fem individuelle VM-gull i karrieren.

Kun Ole Einar Bjørndalen (11), Martin Fourcade (11) og Raphaël Poirée (7) har flere på herresiden.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på 6.-plass på sprinten, mens Endre Strømsheim ble nummer 22.

Dominerer

De siste årene har Thingnes Bø vært en dominerende løper i både verdenscup og mesterskap. Sprinten er hans favorittdistanse, og der står han med følgende medaljefangst siden VM-debuten i 2015: VM: 3-1-0, OL: 1-0-0.

Den 29 år gamle stryningen er i alt oppe i imponerende 19 gull, 11 sølv og 4 bronse om man slår sammen OL og VM på seniornivå.

Denne sesongen har han vært suveren også i verdenscupen, og i løpet av 15 individuelle renn står han med 12 seirer, to 3.-plasser og en 12.-plass.

Han blir klar favoritt også på søndagens jaktstart, der han går ut i tet. Den øvelsen har han imidlertid aldri vunnet i mesterskap.

---

VM skiskyting i Oberhof, Tyskland lørdag, sprint (antall strafferunder i parentes):

Menn, 10 km:

Gull: Johannes Thingnes Bø, Norge 23.21,7 (1),

Sølv: Tarjei Bø, Norge 0.14,8 min. bak (0),

Bronse: Sturla Holm Lægreid, Norge 0.39,9 (1),

4) Johannes Dale, Norge 0.43,6 (1), 5) Dmytro Pidrutsjnyj, Ukraina 0.53,4 (0), 6) Vetle Sjåstad Christiansen, Norge 0.59,7 (1), 7) Andrejs Rastorgujevs, Latvia 1.02,4 (0), 8) Johannes Kühn, Tyskland 1.04,8 (1), 9) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 1.08,9 (1), 10) Antonin Guigonnat, Frankrike 1.09,0 (0).

Øvrig norsk: 22) Endre Strømsheim 1.55,2 (3).