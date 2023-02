Christiansen tror på sprintsuksess, men: – To medaljer er tatt

Christiansen har levert en god sesong hittil og tatt tre pallplasser individuelt. To av de gangene har han stått der sammen med Thingnes Bø og Lægreid.

Foran sprinten tror Christiansen på at han kan nå langt, men sier samtidig at lagkameratene blir svært vanskelige å slå i Oberhof.

– Vi er fryktelig vant med at Johannes tar disse sprintene. Det har han gjort i hele år, så han har på en måte holdt av en medalje. Sturla har vært omtrent like god og ikke minst jevn og stort sett på pallen. Da er to medaljer tatt, så da er det én igjen å kjempe om, sier Christiansen til NTB.

– Det blir en norsk kamp, men så ser vi at mesterskap ofte er jevnere enn det vi er vant til i verdenscupen, legger Geilo-løperen til.

Glimrende

Ifølge ham selv har han gjort alt rett inn mot mesterskapet i Oberhof.

– Følelsen er glimrende. På papiret har jeg gjort alt rett, og skulle jeg gjort det om igjen hadde jeg gjort akkurat det samme. Da må man være fornøyd før vi starter, tenker jeg, sier han.

I tillegg til Thingnes Bø og Lægreid, har også Tarjei Bø meldt seg inn i medaljekampen foran konkurransen.

– Jeg føler jeg har gjort en veldig god jobb etter den litt tunge sesongstarten. Nå er jeg ganske trygg på at det skal være den beste versjonen av Tarjei nå til helgen, sier storebror Bø til NTB.

Frykt

Christiansen har spesielt lagt merke til stryningens fart på trening. Han frykter lagkameraten.

– Den beste versjonen av Tarjei er god. Den frykter jeg. Vi hadde et testløp her sammen på tirsdag og han så fryktelig sterk ut. Det kan hende at han juksa litt og gikk på konkurranseski som han ikke sa fra om, men han trives i disse løypene og vet hvordan han skal takle inngangen til skyting. Han er definitivt en av de største medaljefavorittene, sier Christiansen.

Av de 14 individuelle konkurransene som er gått hittil i verdenscupen denne sesongen, har det blitt utenlandsk pallplass bare tolv ganger.

Dermed ligger alt til rette for norsk suksess. Rennet starter klokka 14.30 og sendes på TV2.