Røiseland «kravlet» seg til VM etter tøff høst: – Lurte på om det var slutten

Røiseland gikk den andre etappen da hun sammen med Ingrid Landmark Tandrevold, Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø sikret norsk gull på blandet stafett i tyske Oberhof onsdag.

Røiseland var usikker på formen inn mot VM etter en høst uten den vanlige treningsmengden. Hun slet med ettervirkninger fra virussykdommen helvetesild.

Froland-jenta var i tenkeboksen om videre satsing før årets sesong, men valgte til slutt å ta i hvert fall én til. Det var ikke i planene at sesongstarten skulle by på trøbbel.

– Kravlet meg til VM

– Det var litt uflaks på starten av sesongen?

– Selvfølgelig. Det ble kanskje ikke helt det treningsåret jeg hadde sett for meg. Det har vært et ganske tøft år der jeg virkelig var usikker på om det kanskje var slutten likevel, men jeg fikk kravlet meg inn til VM. Jeg har fått med meg et VM-gull allerede så det har gått over all forventning, sier Røiseland til NTB.

Røiseland har vunnet fem strake gull i miksstafett i OL- og VM-sammenheng siden VM i Östersund i 2019. Totalt står hun med tolv VM-gull.

OL-dronning

32-åringen ble i fjor kåret til OL-dronning etter å ha tatt tre gull og to bronsemedaljer. Det var opprinnelig tanken at det skulle være slutten på en fantastisk karriere, forteller hun.

– Jeg hadde egentlig alltid sett for meg at OL var mållinjen, og når det gikk såpass bra i OL også, så var det alltid det jeg hadde sett for meg å legge skia på hylla. Men så var det andre ting som skjedde som gjorde at jeg ville fortsette litt til, sier hun og legger til:

– Nå tar jeg år for år, og nå er jeg i VM og omfavner det, så skal jeg ta en beslutning etterpå.

Hun vil likevel ikke stresse avgjørelsen.

– Jeg må se litt på det. Jeg føler en av mine styrker er å være veldig i nuet og her og nå. Nå prøver jeg å fokusere på VM og hva som skjer senere i livet får man ta etterpå.