Ministre danner felles front mot IOC

Fredag deltok kultur- og likestillingsministeren på et digitalt møte med kolleger fra 29 europeiske land. Møtet ble innledet med at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til statsrådene.

I etterkant samlet ministerne seg om en resolusjon der Den internasjonale olympiske komité (IOC) får kraftig kritikk for signalene om at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett.

– Det er overhodet ingen ting som tilsier at IOC i det hele tatt bør tenke på å slippe til russiske og belarusiske idrettsutøvere på den internasjonale arenaen. Det tar vi rett og slett sterk avstand fra, sier kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen til NTB.

Hun kaller signalene som har kommet fra IOC den siste tiden provoserende og underlige.

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (Ap). (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel)

Provoserende

Trettebergstuen beskriver fredagens digitale møte som «bra, tydelig og egentlig ganske sterkt». Budskapet til den ukrainske presidenten var krystallklart.

– Zelenskyj var med oss og ba innstendig verden, og ikke minst idrettsverden, om å stå støtt på Ukrainas side. Han påpekte det helt åpenbare at når det kommer til Russland, er det ingen forskjell på idrett og politikk. Det fikk han full støtte og gehør for blant over 30 ministre med ansvar for sport fra det meste av Europa og også andre steder i verden, sier Trettebergstuen.

– Nå vil britene i etterkant av dette møtet forfatte en felles resolusjon på vegne av oss alle, der vi sier klart og tydelig fra at dette må være helt uaktuelt, legger hun til.

– Hva slags inntrykk gjør det på deg å høre Zelenskyj i dag?

– Det er sterkt å høre Zelenskyj uansett når man hører han snakke. Han fortalte at rett før han møtte oss på skjerm, hadde det vært nye rakettangrep på sivile mål. Den aggresjonen Russland har, tiltaler med full styrke. I det bildet er det svært provoserende og underlig at IOC i det hele tatt vurderer å lempe på utestengelsen av russiske utøvere. Det vet vi at vil være med på å, på en eller annen måte, å normalisere krigen og signalisere «business as usual». Vi vet også at for russerne er sport propaganda, sier statsråden.

Utelukker ikke boikott

Flere nasjoner, blant dem Latvia, Estland og Ukraina, har varslet at det kan bli aktuelt å boikotte neste års Paris-OL dersom russiske utøvere får delta. IOC har kalt dette standpunktet «svært uheldig» og sagt at det vil være mot de olympiske idealene.

På spørsmål fra NTB om en mulig boikott ble diskutert på fredagens møte, svarer Trettebergstuen:

– Det var ikke et tema på den måten, men det ble jo sagt at hvis ikke IOC nå er kloke, snur og legger denne tanken død, vil det jo komme diskusjoner om sterkere reaksjoner, og ikke minst en helt naturlig diskusjon om boikott.

– Den diskusjonen er det ingen som ønsker seg, men IOC må her tenke på hva de gjør, legger hun til.

Britisk initiativ

Den britiske kulturministeren Lucy Frazer var vertskap for fredagens møte. Hun har bedt Den internasjonale olympiske komité (IOC) revurdere signalene om at russiske og belarusiske utøvere kan blitt tatt inn i varmen igjen foran neste års Paris-OL.

IOC har på sin side gjort det klart at komiteen vil utforske muligheten for at russere og belarusere kan delta under strenge vilkår, blant annet ved at de konkurrerer under nøytralt flagg.

IOC har også mer enn antydet at det kan bli aktuelt å gjøre et skille mellom utøvere som har uttrykt støtte til krigen og de som ikke har gjort det.

Signalene fra OL-toppene har skapt rabalder og diskusjon på mange hold. Idrettsforbundene i de nordiske landene rykket tidligere denne uken ut med en felles uttalelse med støtte til at sanksjonene mot Russland og Belarus må opprettholdes på dagens nivå.

Et ekspertpanel i FN har på sin side sagt gitt IOC full støtte og uttalt at en fortsatt utelukkelse av russere og belarusere vil være direkte diskriminerende.

(©NTB)