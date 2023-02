Dataangrepet i Håndball-Norge: Facebook-siden til FBK er borte.

Dataangrepet som var rettet mot flere titalls håndballklubber ble utført med utgangspunkt i klubbenes Facebook-sider. Blant de rammede var Vipers Kristiansand, Elverum og Drammen.

Sentralt i angrepet sto Business Manager-kontoene som er koblet til de ulike klubbene. Til disse er det knyttet bankkort.

Fredag opplyser daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein Barthold, at man nå har kontroll på ti av de totalt 25-26 Business Manager-kontoene. Ytterligere seks er bekreftet hacket, og disse jobbes det med å gjenvinne kontrollen over.

– Situasjonen rundt resten er ikke avklart, men flere av dem ser ikke ut til å være berørt, sier Barthold til NTB.

100.000 kroner

Når det gjelder de rammede klubbenes Facebook-kontoer, er det kun fire som er berørt av angrepet. Vipers Kristiansand, Fredrikstad og Elverum har i øyeblikket ingen konto på det populære nettsamfunnet. De er forsvunnet.

– Drammen har i tillegg mistet kontrollen over sin konto. Alle de andre klubbenes kontoer har virket hele tiden, sett bort fra at det har dukket opp ukjente annonser på noen av dem, sier Barthold.

Elverums daglige leder Mads Fredriksen bekreftet over NTB onsdag at fire kroner forsvant fra et av klubbens bankkort før dette ble sperret. De er ikke alene om å ha registrert at penger ble borte etter hackingen.

– Vi registrerte aktivitet på opp mot 100.000 kroner. Heldigvis fikk vi stoppet det allerede onsdag formiddag, og kortene ble sperret, sier Barthold.

Pengene trolig ikke tapt

Den gode nyheten er at pengene trolig ikke er tapt. – Det jeg oppfatter, er at Meta (står bak Business Manager red.anm.) har bekreftet til vår samarbeidspartner at de ikke kommer til å trekke de pengene som er brukt, sier Barthold i Norsk Topphåndball.

Han gleder seg over at rask håndtering da dataangrepet ble kjent onsdag, trolig har redusert skadevirkningene.

– Vi var dyktige og heldige som oppdaget dette tidlig og sperret mest mulig, sier han.

Foreløpig har ikke Barthold fått noen informasjon om at man er nærmere et svar på hvem som står bak. Han sier at fokuset de siste dagene har vært å få kontroll på situasjonen.