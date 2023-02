Arnekleiv hylles etter debuten i VM: – Helt vanvittig

Arnekleiv startet som nummer 89 og knallet til med ti treff og en god fart i sporet. Hun var i mål 1.04,5 minutter bak vinner Denise Herrmann-Wick på hjemmebane.

Hun ble nest beste norske bak Marte Olsbu Røiseland, som endte som nummer fire.

– Det var helt rått og uforventet. Jeg visste at jeg var kapabel til å skyte ti treff, men jeg visste ikke at jeg kunne komme så langt opp i dette selskapet, sa Arnekleiv etterpå.

Hun hadde aldri trodd at hun skulle levere slik etter at hun fredag morgen fikk beskjeden om at hun fikk gå likevel. Opprinnelig var hun med som reserve, men endring av kvoteregler gjorde at Dombås-løperen fikk sjansen.

– Det er helt vanvittig. En stor bonus å bare få stille til start, og det å levere et såpass bra løp … Den skal jeg leve lenge på, sa hun til NTB.

Hylles av Bjørndalen

Hun fikk skryt både av den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen og sine lagvenninner.

– Det er helt sykt. Jeg har ikke ord på det. Å skyte 49 poeng på liggende og bare dundre i vei på stående er helt vilt. En helt vanvittig prestasjon som førsteårsdebutant, sa Bjørndalen til NTB.

– Det er ikke mange som hadde klart det. Jeg hadde ikke vært i nærheten av det. Jeg tror ikke det er noen som har gjort noe slikt før, la han til.

De ordene gledet Arnekleiv seg spesielt over.

– De ordene er lagret langt bak i bakhodet, så de skal jeg ta fram når det butter litt imot, sa hun.

– For ei dame

Også Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold skrøt av debutanten.

– Det er helt rått. Jeg kjenner til det selv å komme inn i sitt første VM uten forventninger og bare kunne «gønne» på. Vi er veldig stolte, sa Tandrevold til NTB.

– Det er så imponerende. For ei dame. Hun trodde hun skulle være her som reserve, og å bli nest beste norske i dag er bare å ta av seg hatten for, la Røiseland til.

Etter pangdebuten lot også Bjørndalen tankene fare fremover mot stafetten senere i mesterskapet. Han mener Arnekleiv kan være aktuell for å komme inn på det laget.

– Det er en stafett som kommer, og det er noen som skyter ustabilt om dagen så man kan spørre seg hva som skjer der, sa Bjørndalen.





