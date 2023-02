Smadret tidligere overgangsrekord – solgte for over en halv milliard

Tall fra Norsk Toppfotball viser at norske fotballklubber håvet inn 504 millioner kroner på spillersalg i januar. Den forrige rekorden ble satt i fjor på 355 millioner.

Det er spesielt to spillersalg som drar opp den eventyrlige summen: David Datro Fofana fra Molde til Chelsea for 130 millioner kroner og Casper Tengstedt fra Rosenborg til Benfica for 120 millioner kroner. Det er Transfermarkt som opererer med disse summene.

De to overgangene alene står for 49,6 prosent av den enorme summen.

Grafikk fra NRK viser at de norske klubbene har hatt en jevn økning i inntekter fra spillersalg hvert år siden 2018, foruten en liten dupp i 2021.

Fra 2018 til 2023 har klubbene hatt en total økning på 392 millioner kroner. Det tilsvarer 564,5 prosent.

– Det er en anerkjennelse av norsk talentutvikling og det norske klubber har gjort. Og så er det flere ting som har ringvirkninger: Bodø/Glimt og Molde har vist seg fram i Europa, landslaget har gjort det ok og vi har to store profiler i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som fronter norsk fotball bra, sier landslagssjef Ståle Solbakken til rikskringkasteren.