Rapport: 624 uønskede hendelser i norsk fotball i 2022

Det viser en rapport utarbeidet av Norges Fotballforbund. Generalsekretær Karl-Petter Løken opplyste om innholdet på en pressekonferanse torsdag.

341 av de uønskede hendelsene fremkom gjennom NFFs varslingskanal, mens 283 var såkalte utvisningssaker.

– Sett opp mot det totale antallet kamper som ble spilt, er dette heldigvis få saker, sa Løken.

– 76 prosent av spillerne i norsk fotball rapporterer om gode eller meget gode opplevelser tilknyttet fotballaktivitet i fjor. Det hjelper imidlertid ikke dem som blir utsatt for dette, fortsatte han.

NFF vil nå ta tak i de uønskede problemene.

– Det er fortsatt for mange som opplever vold, hets og trakassering i norsk fotball. Én sak er definitivt én for mye. Blant annet sier en av fem dommere at de har blitt utsatt for trakassering, sa Løken.

Rapporten viser videre at det er klar overvekt av menn og gutter involvert i de uønskede sakene. Seniorfotballen samt klassene G19 og G16 skiller seg negativt ut i så måte.

Det er samtidig en nedgang i saker som havner i Doms- og sanksjonsutvalget til Norges Fotballforbund. Kun de mest alvorlige sakene havner der.

– Vi har nå satt ned et utvalg under ledelse av Gunhild Lærum som skal se på problemstillingene rundt vold og trusler. De skal vurdere alt fra det eksisterende regelverker til nye tiltak på området, sa Løken.

Innstillingen fra utvalget leveres i 2024.