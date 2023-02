Overraskelse i skiskytter-VM: Norge får med ekstra løpere

Lagledelsen og utøverne har hele tiden trodd at Norge kunne stille med fem løpere for både menn og kvinner på sprintene i Oberhof fredag og lørdag. Slik er det imidlertid ikke.

Ved 13-tiden lørdag sendte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ut en pressemelding med tittelen «ny kvoteregel for sprintene og individuelle konkurranser i VM». Der henvises det til en fersk regel som ble innført i fjor sommer for å sikre at alle de beste i verdenscupen er sikret start i VM.

Regelen åpner for at utøvere som er inne blant de 15 beste i verdenscupen sammenlagt kan gå utenpå de ordinære kvotene til de ulike nasjonene i VM. Samtidig kan ikke hvert enkelt lands samlede kvote være på mer enn fem utøvere.

Unntaket er nasjonen som har den regjerende verdensmesteren eller den olympiske mesteren. Det siste gir Norge én ekstra plass og en samlet kvote på seks.

Strømsheim-sjokk

Dermed får VM-reserven Juni Arnekleiv en uventet sjanse på kvinnesprinten fredag. På herrenes sprint er situasjonen enda mer spesiell.

Norges reserve Filip Fjeld Andersen reiste hjem med koronasmitte onsdag. Nå er det klart at Endre Strømsheim hentes til Oberhof fra høydetrening for å gå sprinten.

Strømsheim ble tatt fullstendig på senga av nyheten torsdag. Han befant seg da i Lavazé.

– Det kom som et sjokk, kan man trygt si, sier Strømsheim til NTB.

– Det siste vi fikk høre var at det ikke ble hentet inn nye reserver etter at Filip fikk covid, og plutselig skal man likevel gå, fortsetter han.

Drøm

Nå får mannen som har imponert stort i IBU-cupen den siste tiden en sjanse han knapt hadde drømt om.

– Det blir VM-start, og det er det som er drømmen. Å plutselig få muligheten der betyr alt, selv om det virkelig kom som et sjokk, sier han.

– Det er en ekstrem mulighet, legger Strømsheim.

Da NTB snakket med han i 13-tiden hadde han begynt på en sju timers kjøretur fra Lavaze i Italia til Oberhof.

– Hvis jeg presterer på det nivået jeg gjorde i EM, så tror jeg absolutt at jeg på en bra dag kan være med å kjempe om medaljer. Det viktigste for meg er å få ut tilsvarende det jeg har gjort tidligere i år, sier Strømsheim.

Han nøler samtidig ikke med å kalle egen oppladning alternativ.

Kritiserer IBU

Den store taperen i den spesielle situasjonen er koronarammede Filip Fjeld Andersen.

– For noen er det en bra ting, men for noen er det veldig kjipt, for å bruke et pent ord. Jeg tenker mest på Filip. Om han visste reglene blei snudd slik som dette, hadde han ikke vært i IBU-cup og heller vært på pre-camp, sier sportssjef Per Arne Botnan til NTB.

Andersen ble trolig koronasmittet da han gikk IBU-cuprenn i Østerrike sist helg. Da var resten av VM-troppen på Lygna for å lade opp.

– Da hadde han ikke fått korona i Obertiliach, og sitter hjemme og ikke får gå. For ham er det dritkjipt. For Juni er det kjempebra at hun får lov til å gå. Alle nasjoner har tolket dette helt likt, sier Botnan.

Han legger ansvaret på det internasjonale forbundet.

– Hvem i IBU som har forstått dette på en annen måte, må du spørre IBU om. Der må noen svare for seg rundt hvem som har gjort om på dette. Det er ikke bra, sier Botnan.

