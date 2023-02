IOC-sjef Bach: Krav om boikott er brudd på de olympiske prinsipper

I et brev sendt til Ukrainas nasjonale olympiske komité, skriver Bach at det er svært beklagelig at Ukraina presser på øvrige nasjoner for å boikotte lekene i Paris i tilfelle Russland skulle få delta.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) sa i forrige måned at de undersøkte muligheten for at russiske og belarusiske utøvere kunne få delta i Paris-OL under nøytralt flagg.

[ OL-boikott anno 2024 ]

Ukraina har reagert med sinne på IOCs utspill. Enkelte østeuropeiske nasjoner har sagt at de vil støtte en eventuell boikott.

– Å true med boikott går mot fundamentet som den olympiske bevegelsen er bygget på. Det går imot prinsippene vi står for, skriver Bach i brevet til Ukrainas nasjonale OL-komité.

Bach sier at det ennå ikke har vært konkrete diskusjoner rundt en eventuell deltakelse fra Russland og Belarus.