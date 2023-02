En hundredel skilte: – Jeg må tenke positivt

Fra startnummer ni leverte Aamodt Kilde imponerende og kjørte ned til ledelse med 25 hundredeler. Da ledet han foran hjemmehåpet Alexis Pinturault og storfavoritt Marco Odermatt.

– Jeg gjorde det jeg kunne, men så var det den ene svingen hvor Crawford var bedre enn meg. Det holdt ikke til gull, men det var close, sa Kilde til Viaplay.

– Å ta sin første VM-medalje er en fantastisk følelse, fortsatte han.

Crawfords første seier

På startnummeret etter snek canadiske James Crawford seg foran Kilde med kun én hundredel og kapret dermed VM-gullet. Kilde har aldri vunnet en øvelse i et verdensmesterskap. Og Crawford har aldri vunnet et verdenscuprenn.

– En sving, siste hjørnet inn i henget. Der kommer han og tar meg. Det er kjipt, altså, sa Kilde til Viaplay.

Før han la til. - Men jeg må tenkte positivt. Jeg har tatt min første VM-medalje. Det er små marginer denne bransjen, sier han.

Neste gullmulighet kommer i utforen søndag.

– Det var verdens sureste hundredel da det skjedde, men så var det sånn at Crawford var best i dag. Man føler veldig på hvor lite som skal til for at det kunne gått andre veien, sa Ryste til NTB.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Super G Aleksander Aamodt Kilde i aksjon i torsdagens renn. (DENIS BALIBOUSE/Reuters)

Første VM-medalje

Det ble dermed VM-sølv til Kilde. Det er hans første VM-medalje.

– Det er fantastisk, og jeg skal nyte dette. Det gir meg motivasjon for hva som kommer. Man har brutt en barriere, sa han.

– Målet vårt var å være med å konkurrere om medalje. Vi er veldig godt fornøyd med sølvmedalje og vant en i dag, sier Ryste.

Norge har ikke vunnet super-G for menn i VM siden Lasse Kjus tok delt gull i 1999.

Ny sjanse

Kilde må dermed jakte videre på sitt første mesterskapsgull. Han blir favoritt i utforen søndag.

– Jeg følte jeg fortjente gullet på en måte. Den følelsen kommer til å sitte i en stund. Det er greit til å være sulten for det kommer en ny mulighet på søndag, konstaterte 30-åringen.

– Det er en vanskelig løypa og mange som har lyst på det samme. Den konkurransen om pallen er ingen kjære mor, sier Ryste om søndagens øvelse

Kompisen falt

Fra startnummer 22 kjørte Atle Lie McGrath ut. Nordmannen mistet grepet underveis og måtte over ende. Han reiste seg kjapt.

22-åringen haltet inn i teltet for en sjekk etter utkjøringen.

– Det er litt blandede følelser akkurat nå. På grunn av at Atle (McGrath) falt og har slått seg. Jeg var i teltet, og han var litt nedfor. Vi får håpe det går bra, sa Kilde.

Adrian Smiseth Sejersted var lenge med i medaljekampen, men tapte tid mot slutten av traseen. Dermed måtte han nøye seg med 7.-plass.