Vickhoff Lie fikk et stykke norsk alpinhistorie rundt halsen

Bærumsjenta ble hyllet på podiet i Méribel med VM-bronsen rundt halsen. Sju timer tidligere kjørte hun ned til det som var super-G-rennets tredje beste tid.

Vickhoff Lie delte plasseringen med østerrikeren Cornelia Hütter. Gullet gikk til Marta Bassino fra Italia, mens USAs superstjerne Mikaela Shiffrin tok sølvet.

Fartsmedaljen var den første til en norsk kvinne i VM på 30 år. I 1993 fikk Astrid Lødemel med seg sølv i utfor og bronse i super-G. Selv var ikke Vickhoff Lie klar over hvor lang ventetiden hadde vært.

– Jeg hadde null peiling. Jeg tenkte Ragnhild (Mowinckel) hadde det, men hun har det jo bare i kombi. Så det er veldig gøy å kunne skrive seg litt inn i historiebøkene, sa hun til NTB etter rennet.

Bronsen smakte ekstra godt for en som har vær gjennom et langt skademareritt. Hun gjorde så sent som i desember comeback i verdenscupen etter halvannet år på sidelinjen.

Norge står i alt med ti medaljer i alpin-VM på kvinnesiden. Den første tok Inger Bjørnbakken med slalåmgullet i 1958. Fortsatt er det den eneste tittelen blant norske kvinnealpinister fra VM og OL.

Kajsa Vickhoff Lies neste oppgave blir lørdagens utfor.