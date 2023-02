Tyrkisk idrett hardt rammet av jordskjelvkatastrofen

Det er det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu som onsdag melder om at også idretten er tøft berørt av jordskjelvet som så langt har kostet nærmere 7.000 mennesker livet. Hatay-regionen og sju andre provinser er hardest rammet.

Fotballspillere tilknyttet superligaklubbene Atakas Hatayspor og Gaziantep, samt 2.-divisjonsklubben Malatyaspor, er enten bekreftet døde eller meldt savnet.

Hatayspor-spiller Christian Atsu, med en fortid i flere Premier League-klubber, ble reddet levende ut av et sammenrast leilighetsbygg. Klubbens sportsdirektør Taner Savut antas fortsatt å befinne seg i ruinene.

Utøvere døde

De øvrige Hatayspor- og Gaziantep-spillerne er fløyet ut at katastrofeområdet og befinner seg i sikkerhet.

Malatyaspor-keeper Ahmet Eyüp Türkaslan er bekreftet død. Det samme er en spiller tilknyttet fotballaget Kahramanmaraş İstiklal Spor. Ytterligere en spiller tilknyttet sistnevnte klubb skal fortsatt være fanget i ruinene, mens en tredje får intensivbehandling på sykehus.

Den kvinnelige volleyballprofilen Betül Coban Cakir og hennes mann Bedrettin Cakir er også bekreftet døde. Coban Cakir spilte for klubben Gaziantep.

Brytere fra Frankrike, Kosovo og Usbekistan, som var i byen Kahramanmaraş for å delta i en konkurranse, er alle evakuert. Flere tyrkiske brytere skal imidlertid fortsatt være fanget.

Det samme er basketballspilleren Nilay Aydogan.

Redningsarbeidet pågår

Ifølge TV-kanalen NTV skal minst 15 idrettsutøvere, elleve spillere fra en volleyballklubb og fire parautøvere, være fanget i ruinene av et sammenrast hotell i Malatya-provinsen.

Samtidig som redningsarbeidet pågår for fullt, har idretten samlet seg og igangsatt en rekke støtteaksjoner for ofrene. Den tyrkiske landslagsspilleren Merih Demiral, som spiller for italienske Atalanta, auksjonerer bort en signert Cristiano Ronaldo-drakt. Det høyeste budet var onsdag rundt 150.000 norske kroner.

– Alle inntektene fra auksjonen går til jordskjelvsonen, sier Demiral, som opplyser at han også har overbevist andre spillere, som Romas Paulo Dybala om å bidra.

