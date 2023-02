Tandrevold tok gull da hun «lånte» Eckhoffs plass: – Skulle ønske hun var her

Eckhoff har vært en fast brikke på det norske laget i blandet stafett og har fire strake gullmedaljer i VM- og OL-renn i øvelsen.

Fossum-løperen har derimot hatt et tøft år etter OL i Beijing og har ikke konkurrert i verdenscupen denne sesongen. Det kommer hun høyst trolig heller ikke til å gjøre resten av sesongen.

Dermed åpnet døren seg for en annen Fossum-utøver i Tandrevold, som har levert en god sesongstart. Sammen med Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid fikk hun gull onsdag.

I et intervju med NRK onsdag åpnet Eckhoff for at karrieren kanskje kan være over. Tandrevold kommenterte det etter stafetten.

– Jeg har jo snakket mye med Tiril selv. Jeg tenker jo det at Tiril gjør mye av det som er riktig for henne. Om det er å fortsette å satse skiskyting eller å gi seg, så er det opp til henne, sa Tandrevold til TV 2

Tandrevold erkjente før mesterskapet at hun ville savne Eckhoff i Tyskland.

– Jeg skulle aller helst ønske at hun også var her, men det er som det er akkurat nå og vi andre får bare gjøre vårt beste selv om vi ikke har Tiril verken som en lederstjerne i løypa og på standplass og heller ikke innad i gruppa. Vi er veldig innstilt på å gjøre et godt mesterskap, sa hun til NTB.

På åpningsdagen innfridde det norske laget og tok gull, til tross for at Tandrevold fikk en tøff etappe med strafferunde.

Etter seiersseremonien i Oberhof var det kakefest for de norske gullvinnerne.

For Tandrevold er det hennes første medalje i miksstafett i mesterskap.