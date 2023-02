Real Madrid til finale i klubb-VM med 4-1 over Al Ahly

Vinicius Junior og Federico Valverde ga den spanske storklubben to måls ledelse, men Al Ahly yppet seg etter at Ali Maaloul i det 65. minutt reduserte på straffe etter at Eduardo Camavinga felte Hussein El Shahat.

Det var flere ganger farlig foran Andrej Lunin i Real Madrid-målet, men Al Ahly greide ikke å utligne.

Real Madrid fikk en sjanse til å punktere kampen da da dommeren etter en tur ved VAR-skjermen ble overbevist om at Amr Al-Sulaya felte Vinicius Junior. Mohamed El Shanawy reddet straffesparket fra Luka Modric.

Kampen ble i stedet punktert på overtid etter vakkert samspill mellom Rodrygo og Dani Ceballos. De spilte seg gjennom Al Ahly-forsvaret ved hjelp av veggspill der pasningene var hælspark, og Rodrygo avsluttet alene med keeper.

Innbytter Sergio Arribas satte punktum nesten åtte minutter på overtid.

Dominans

Storklubbens motstander i finalen blir saudiarabiske Al-Hilal, som sensasjonelt slo ut brasilianske Flamengo tirsdag. Al-Hilan spiller for Asias aller første seier i turneringen.

Europeiske lag har vunnet de ni siste årene, og tittelen har aldri gått til en klubb utenfor de to fotballkontinentene Europa og Sør-Amerika.

Ledermålet i det 42. minutt var en gavepakke. En klarering ble av Al Ahly-spiller Aliou Dieng nikket bakover mot midststopper Mahmoud Metwalli, som ikke greide å få kontroll på ballen. Vinicius Junior rappet den fra ham og scoret enkelt.

Doblet

Valverde doblet ledelsen rett etter sidebytte. Vinicius Junior dro opp en kontring fra egen halvdel og spilte innpå til Modric, som slo en fin stikker til Rodrygo. Keeper reddet hans skudd, men Valverde plukket opp returen, vendte bort Mohamed Abdel Monem og scoret.

Real Madrid vant klubb-VM i 2014, 2016, 2017 og 2018. De siste årene har Liverpool, Bayern München og Chelsea sørget for at pokalen har vært på engelske og tyske hender, men Real Madrid er stor favoritt til å hente den hjem til Spania igjen.