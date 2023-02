Opptur for Leeds, tok med seg poeng fra Old Trafford

I sin første Premier League-kamp siden oktober utlignet innbytter Sancho i det 70. minutt. Han har hatt både fysiske og mentale utfordringer, men nå er han tilbake igjen.

Da Sancho scoret, trodde de aller fleste på en ny seier som ville sendt laget opp på samme poengsum som byrival City, men Leeds fikk et viktig poeng i bunnstriden og brøt rivalens lange seiersrekke på hjemmebane.

Leeds gikk respektløst til verks med høyt og aggressivt press helt fra kampstart, og før det var spilt et minutt lå ballen i hjemmemålet. Bruno Fernandes ble overrumplet med ballen og taklet av Pascal Struijk. Wilfried Gnonto spilte vegg med Patrick Bamford og skjøt fra 18 meter i nærmeste hjørne.

Manchester United sto med 13 strake hjemmeseire og spilte seg til flere gode sjanser i jakten på utligning. I det 17. minutt ble Bruno Fernandes spilt fram på høyresiden og crosset til Alejandro Garnacho, som fra god posisjn skjøt noen centimeter utenfor.

Ti minutter senere ble Garnacho spilt gjennom og rundet keeper Illan Meslier, men Max Wober hadde tatt plass inne i mål og nikket avslutningen ut.

Selvmål

Den andre omgangen startet som den første, med aggressivt Leeds-press og en tidlig scoring. Laget gjenvant ballen høyt på banen, og Gnonto spilte fram Crysencio Summerville, som stakk til dødlinja og slo skrått ut. Ballen traff beinet til Raphaël Varane og gikk inn ved nærmeste stolpe.

Da så det mørkt ut for rødtrøyene, men laget fant en vei tilbake i kampen. Et fint framspill fra Marcel Sabitzer banet vei for reduseringen i det 62. minutt. Marcus Rashford knuste Robin Koch i lufta og nikket Diogo Dalots innlegg i hjørnet.

Tre minutter senere var gjestene veldig nær sitt tredje mål. Innbytter Brendan Aaronsons frispark gikk gjennom en elendig mur og traff stolpen bak David De Gea.

God redning

I stedet kom 2-2-målet i det 70. minutt. Luke Shaw raidet i feltet og la inn. Ballen ble blokkert, men spratt rett ut til Sancho, som banket den i mål forbi en delvis dekket Meslier.

Meslier hadde hanskene på ballen, men lot den gå inn. Han revansjerte seg noen minutter senere, da Varane nikket hardt mot krysset. Meslier var med på notene og slo ut.

Leeds sparket nylig manager Jesse Marsch. Laget kjempet seg til et viktig poeng som gir ett poengs luke til nedrykksplass.

---

FAKTA

Premier League menn onsdag, utsatt fra 8. runde:

Manchester United – Leeds United 2-2 (0-1)

Mål: 0-1 Wilfried Gnonto (1), 0-2 Raphaël Varane (selvmål 47), 1-2 Marcus Rashford (61), 2-2 Jadon Sancho (69).