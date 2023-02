Historiske James satte NBA-rekord: – Jeg er den beste noensinne

Det historiske øyeblikket fant sted i nattens hjemmekamp mot Oklahoma City Thunder, som endte 133-130 i favør gjestene.

Det ble likevel en festkveld for James, som passerte Kareem Abdul-Jabbar, som i løpet av sin NBA-karriere scoret 38.387 poeng. Den gamle rekorden hadde stått i 39 år.

Da 38-åringen satte rekorden på slutten av den tredje perioden, ble kampen satt på pause i flere minutter.

James var tydelig rørt etter øyeblikket og takket fansen etter at rekorden var tatt. Han takket også familie og venner for støtten gjennom årene han har holdt på.

– Jeg hadde ikke vært den samme uten dere, sa James og fortsatte:

– Å gjøre dette foran en legende som Kareem er utrolig for meg. Gi ham en stående applaus.

Rekord

NBA-legenden scoret 38 poeng i onsdagens kamp og står totalt med 38.390 poeng i karrieren.

Etter kampslutt ble den nybakte poengkongen spurt av Lakers-legenden Shaquille O’Neal om han nå er tidenes beste spiller.

– Jeg ser meg selv over alle som noen gang har spilt dette spillet … Jeg føler at jeg er den beste noensinne, svarte James.

Amerikaneren har blitt hyllet i sosiale medier etter han slo den 39 år gamle rekorden.

Hylles

– Gratulerer LeBron James. En godt utført jobb, skrev O'Neal på Twitter.

– Wow, aldri i livet trodde jeg at jeg skulle se to NBA-spillere score over 38.000 poeng! Jeg husker fortsatt da min Showtime-lagkamerat, den legendariske Kareem Abdul-Jabbar, slo rekorden, skrev tidligere Lakers-spiller Earvin «Magic» Johnson.

– Gratulerer LeBron James, Denne mannen har vært i søkelyset og blitt belastet med de største forventningene siden han var tenåring. Og han har ikke gjort annet enn å overgå disse forventningene og bygge en historisk arv. For en utrolig prestasjon! skrev musiker John Legend,