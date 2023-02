Amnesty reagerer på United-rykter: – Må være en ny vekker for Premier League

Det var avisen Daily Mail som onsdag hevdet å ha kilder på at investorer fra golfstaten kan være på vei til å gjøre sitt inntog på Old Trafford. Litt senere meldte velrennomerte The Guardian at avisen har kilder på at Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, emiren i Qatar, er interessert i et oppkjøp.

Prislappen på United er antydet å ligge på rundt seks milliarder pund, tilsvarende rundt 75 milliarder kroner. Det skremmer angivelig ikke de mulige oppkjøperne.

Amnesty reagerer på rapportene og sier et mulig oppkjøp vil markere fortsettelsen på qatarske aktørers forsøk på å sportsvaske landets omdømme.

Menneskerettighetsorganisasjonen viser videre til det som omtales som kun begrensede reformer rundt migrantarbeidernes arbeidsforhold og ingen tegn til noe ønske om å avkriminalisere homofile forhold.

– Sportsvasking

– I kjølvannet av fotball-VM og bestrebelsene Qatar-regjeringen gjorde for å skape et nytt glitrende image for landet, virker det svært sannsynlig at et qatarsk bud på Manchester United vil være en fortsettelse av det statsstøttede sportsvaskingsprosjektet, sier Amnesty økonomiske direktør i Storbritannia, Peter Frankental, til nyhetsbyrået PA.

– Vi så bare begrensede reformer rundt migrantarbeideres rettigheter i Qatar i forkant av verdensmesterskapet, og det har ikke vært noen som helst bevegelse for å få slutt på den skammelige kriminaliseringen av LHBT+-personer eller institusjonell diskriminering av kvinner, fortsetter han.

Han mener videre at et qatarsk oppkjøp av United bør være nok en vekker for Premier League-ledelsen rundt behovet for å reformere ligaens regler rundt klubbeierskap.

– Vi er ikke nødvendigvis motstandere av statstilknyttede utenlandske finanskonsortier i engelsk fotball, men Premier League må snarest styrke eierskapsreglene for å sikre at de er i samsvar med menneskerettighetene og ikke åpner for mer sportsvasking, sier Frankental.

– Bud nær forestående

Ifølge Daily Mail vil de qatarske investorene legge inn et bud på United i løpet av de kommende dagene. Klubbens nåværende eiere, den amerikanske Glazer-familien, har for lengst varslet at den vil se på alternativene for klubben. Salg er et av dem.

Kilder i Qatar opplyser at landet ser på alle Premier League-klubber som kan være tilgjengelige for å kjøpe eller å investere i.

Den britiske milliardæren Sir Jim Ratcliffe har også uttalt at han kan være aktuell som ny United-eier.

Den britiske regjeringen jobber med nye regler som vil påvirke vilkårene for eierskap i Premier League. Det er ventet at disse legges fram om kort tid.

(©NTB)