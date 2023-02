United-manageren kritiserte Leeds-sparking – taus om City-anklagene

Nederlenderen ble konfrontert med sparkingen av Marsch da han holdt pressekonferanse foran onsdagens utsatte ligakamp mot nettopp Leeds.

– Enhver manager er en kollega. Jeg har alltid sagt at i prinsippet har jeg ingen tro på at å sparke en manager gir bedre resultater. I de fleste tilfeller fungerer det ikke, sa ten Hag bestemt.

– La managerne gjøre jobben sin, og deretter kan du gjøre en god evaluering, la han til.

Marsch måtte gå mandag etter en lengre periode med svake resultater. Amerikaneren fikk en snaut år i klubben etter at han tok over for Marcelo Bielsa i fjor. Leeds ligger rett over nedrykksstreken i Premier League.

Ten Hag ble også konfrontert med anklagene som rettes mot byrival Manchester City. Om det temaet var han langt mindre snakkesalig.

– Jeg har ingen mening. Jeg er ikke her for å håndtere regler. Jeg er manager og holder meg til det, sa nederlenderen.

Mandag offentliggjorde Premier League-ledelsen at Manchester City er anklaget for å ha brutt ligaens finansielle fair play-regler rundt 100 ganger i perioden 2009 til 2018. Det slo det ned som en bombe i fotballmiljøet.

City-toppene skal blant annet ikke ha gitt riktig informasjon rundt økonomiske godtgjørelser som er gitt til managere og spillere.

Hvis klubben blir funnet skyldig, risikerer City straff gjennom i form av poengtrekk eller pengesanksjoner. Forbud mot signering av nye spillere er også et alternativ. Storklubben kan også bli utestengt fra spill i Premier League.