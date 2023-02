Trio skal lede Leeds mot Manchester United etter managersparkingen

Mandag ble det kjent at Premier League-klubben har sparket manager Jesse Marsch etter et knapt år i sjefsstolen. Noen timer etter at nyheten ble formidlet opplyser Leeds at det er besluttet hvem som midlertidig skal lede laget.

Den jobben har Michael Skubala, Paco Gallardo og Chris Armas fått.

Skubala ble i fjor sommer ansatt som trener for klubbens U21-lag. Gallardo er utviklingstrener på Elland Road, mens Armas ble ansatt i klubbens trenerteam så sent som i januar.

Takkes for innsatsen

Amerikanske Jesse Marsch tok over managerjobben i februar 2022. Da lå klubben på 16.-plass i Premier League. Marsch reddet Leeds fra nedrykk med en 17.-plass ved sesongslutt forrige sesong.

17.-plass er også der laget ligger etter litt over halvspilt serie i denne sesongens Premier League. De har tre poeng mer enn bunnplasserte Southampton.

Leeds melder på sine nettsider at René Maric, Cameron Toshack og Pierre Barrieu også er blitt sparket fra trenerapparatet.

Klubben skriver videre at de takker Marsch og teamet for innsatsen og at det jobbes med å finne en erstatter for Marsch raskest mulig.

Kun fire seirer

Leeds tapte 0-1 for Nottingham Forest i helgen. Klubben neste kamp er mot Manchester United allerede onsdag. Den kampen er utsatt fra tidligere i sesongen.

Kommende søndag venter enda et ligamøte mellom United og Leeds.

Elland Road-klubben har kun tatt fire seirer denne sesongen.

Jesse Marsch har tidligere ledet tyske Leipzig, amerikanske New York Red Bulls og østerrikske Salzburg.