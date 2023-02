Pinturault tok VM-gullet i superkombinasjonen

Det var en svært populær seier blant hjemmepublikummet. Pinturault har et eget hus i VM-byen Courchevel. Vinneren er også halvt norsk. Hans mor er fra Bergen.

Pinturault tok gullet i kombinasjonen i Åre i 2019. For to år siden ble det sølv på franskmannen i VM i Cortina d'Ampezzo.

På hjemmebane var han i tet etter super-G-delen, og han sikret seg seieren etter slalåmdelen med knapp margin.

Regjerende verdensmester Marco Schwarz hadde seks hundredeler opp til Pinturault og hadde grønne tall underveis. Men det ble en liten feil helt på tampen, og han kom i mål 0,10 sekunder bak veteranen øverst på pallen.

Østerrikeren Raphael Haaser gjorde akkurat som søsteren sin Ricarda gjorde i den tilsvarende konkurransen mandag. Han kjørte ned til bronsemedalje og var 0,44 sekunder unna seieren.

Atle Lie McGrath var Norges eneste håp. Han var 1,25 sekunder bak etter super-G-rennet og knappet inn på teten i avslutningen. I mål var han 0,72 sekunder etter Pinturault. Det plasserte ham på en 5.-plass.

Aleksander Kilde Aamodt kjørte ned til sjuende beste tid i super-G, men hadde bestemt seg på forhånd for å droppe slalåmdelen hovedsakelig på grunn av smerter i en hånd etter et fall i Kitzbühel for to uker siden.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte ut i super-G. Dermed var konkurransen over for hans del.