Onsdagens direkte TV-sport: VM i alpint og skiskyting

11.30: Alpint, VM i Courchevel og Méribel, Frankrike: Super-G kvinner i Méribel. Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vihoff Lie (bildet) er igjen på startstreken etter at ingen av dem fullførte kombinasjonen mandag. Men Mowinckel kjørte da inn til 2. plass i Suer-G og er en av dagens medaljekandidater. Tittelforsvarer er Lara Gut-Berahmi fra Sveits, (TV3)

14.40: Skiskyting, VM i Oberhof, Tyskland: Blandet stafett (2 x 6 km kvinner og 2 x 7,5 km menn). Dette er det norske laget i rekkefølgen de går: Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland, Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø. Norge vant denne øvelsen i OL i Beijing i fjor. Og er storfavoritter her. (TV2)

16.55: Sjakk, Champions Chess Tour 1. turnering (dobbelt utslagssystem), hurtigsjakk, best av 4. (TV2 Sport2)

18.00: Sykling, EM i banesykling fra Grenchen iSveits. Første dag. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, tysk cup menn, 3. runde: Nürnberg – Fortuna Düsseldorf fra Max-Morlock stadion. (Vsport2)

18.15: Håndball, Eliteserien kvinner (16. runde): Sola – Larvik fra Åsenhallen. (TV2 Sport1)

18.45: Håndball, Mesterligaen menn, gruppespillet (11. runde): Gruppe A: Veszprém (Ungarn) – GOG (Danmark). (Vsport1)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup menn, 4. runde omkamp): Sunderland – Fulham fra Stadium of Light. Omkamp må spilles etter 1-1 på Craven Cottage. (Vsport1)

20.45: Fotball, tysk cup menn, 3. runde: Bochum – Borussia Dortmund fra Vonovia Ruhrstadion. (Vsport2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (fra 8. runde): Manchester United – Leeds United fra Old Trafford. (Vsport Premier League). Første kamp til Leeds etter at manager Jesse Marsch måtte gå. I kveld er det Michael Skubala, Paco Gallardo og Chris Armas som skal lede laget mot et formsterkt, men skadeplaget hjemmelag. (Vsport Premier League)

02.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Rangers – Vancouver Canucks fra Madison Square Garden. (Vsport2)

02.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Minnesota Wild fra American Airlines Center. (Vsport1)