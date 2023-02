FNs spesialrapportør om utestengelse av russere: – Direkte diskriminering

– Dette er ikke en gråsone. Det er direkte diskriminering kun på bakgrunn av nasjonalitet, sier Xanthaki i et intervju med NRK.

Hun er jussprofessor innen menneskerettigheter ved Brunel-universitetet i London. I fjor sendte hun som en av to uavhengige FN-eksperter et varsel til Den internasjonale olympiske komité. De mente at IOC brøt menneskerettighetene med sine sanksjoner.

– Å blande regjeringer med individer er en veldig, veldig dårlig idé, sier Xanthaki til NRK.

– Ved å ekskludere disse utøverne og kulturelle aktørene, angriper man individer fra et land som allerede angriper menneskerettighetene deres. Hvordan hjelper dette ukrainerne?

Ikke enig

IOC har som andre idrettsorganisasjoner utestengt Russland og Belarus, men nå driver OL-komiteen en konsultasjonsprosess for å finne en vei å la utøvere fra de to landene få delta i OL uten nasjonssymboler, og dersom de oppfyller andre krav som å ta avstand fra krigen.

Xanthaki understreker at hun fordømmer Russlands krigføring i Ukraina, men hun er ikke enig i at det skal stilles slike betingelser for utøvernes deltakelse.

Hun stiller i intervjuet med NRK spørsmål ved hvor linjen skal trekkes og peker på at flere nasjoner bryter menneskerettighetene, uten at de er blitt ekskludert.

Motbør

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, leder av den norske utøverkomiteen og utøverrepresentant i IOC, tok i et av konsultasjonsmøtene til orde for en diskusjon om utestengelsen av russere og belarusere.

– Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass, sa hun da til NRK og nevnte også at det kunne være brudd på menneskerettighetene. Hun fikk kraftig motbør i Norge for sine uttalelser.

