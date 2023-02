Fire søramerikanske land vil ha fotball-VM sammen i 2030

Det blir 100-årsjubileum for det første VM-sluttspillet, som ble avviklet i Uruguay.

– Vi er overbevist om at Fifa har en forpliktelse om å ære minnet av dem som organiserte det første VM, sa Alejandro Dominguez, som er president i det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol).

Han uttalte seg under en seremoni i Argentinas fotballforbunds hovedkvarter i Ezeiza sør for Buenos Aires.

VM-verten skal utpekes neste år, og konkurransen blir hard. En felles søknad fra Spania, Portugal og Ukraina har støtte fra det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Saudi-Arabia har dessuten uttrykt interesse for å søke sammen med Egypt og Hellas.

I desember sa Dominguez at Fifa bør ære de søramerikanske ikonene Pelé og Diego Maradona ved å legge jubileumsturneringen til kontinentet, og nå mener han at VM i 2030 også bør besøke landet som var første VM-arrangør i 1930. Uruguay ble da verdensmester på hjemmebane, med 4-2 over Argentina i finalen.

Argentina er regjerende verdensmester.