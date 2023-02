Dette er anklagene mot Manchester City

* Manchester City er anklaget for å ha brutt de finansielle fair play-reglene rundt 100 ganger. Anklagene strekker seg over en niårsperiode fra 2009 og fram til 2018. I løpet av denne perioden vant klubben Premier League tre ganger.

* Premier Leagues finansielle fair play-regler er utformet for å sikre at klubbene ikke bruker mer enn de tjener. I Manchester City sitt tilfelle skal de angivelig ikke ha gitt korrekt og nøyaktig finansiell informasjon rundt klubbdriften. Det kan foregå ved at klubben blåser opp egne inntekter eller skjuler utgiftene.

* Manchester City skal angivelig ikke ha oppgitt fullt ut de økonomiske godtgjørelsene som er gitt til managere og spillere. Skjulte utbetalinger skal ha blitt gjennomført gjennom avtaler med tredjeparter eller hemmelige kontrakter.

* Premier League hevder også at Manchester City ikke skal ha overholdt UEFAs regler for økonomisk fair play over en femårsperiode.

* Det hevdes også at klubben ikke skal ha samarbeidet fullt ut med Premier Leagues etterforskere i saken.

* Hvis klubben blir funnet skyldig risikerer City straff gjennom blant annet poengtrekk eller pengesanksjoner. Forbud mot signering av nye spillere er også et alternativ. Storklubben kan også bli utestengt fra spill i Premier League.

