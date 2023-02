Utøverne sier klart nei til russisk idrettsdeltakelse i ny Niso-undersøkelse

Det er spillerforeningen selv som har gjennomført undersøkelsen blant sine medlemmer, melder NRK. 110 personer har svart. Av disse sier 88 – 80 prosent av de spurte – nei til at russiske og belarusiske utøvere igjen skal hentes inn i varmen.

13,6 prosent er av motsatt formening, mens 6,4 prosent ikke har noen mening i saken.

– De tilbakemeldingene er i tråd med den dialogen vi har hatt med utøverne siden krigen startet. Der er det ikke noe endring som vi har registret og det viser også undersøkelsen, sier Niso-leder Erlend Hanstveit til NRK.

Antallet personer som har deltatt i undersøkelsen utgjør rundt ti prosent av Nisos samlede medlemsmasse. Hanstveit argumenterer for at det er tilstrekkelig til å gi et bilde av stemningen i idrettsfamilien.

– De tallene er høye nok til at det er representativt utvalg som har svart. I samsvar med den dialogen vi har med tillitsvalgte i våre klubber og organisasjoner, så er vi trygge på at det undersøkelsen formidler er et godt bilde, sier han.

I slutten av januar åpnet IOC for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års OL i Paris under særlige betingelser, deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det til tross for den pågående krigen i Ukraina.

Utspillet har skapt rabalder både i Norge og internasjonalt.

