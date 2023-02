Theodorsen gikk Norge inn til seier: – Et ærefullt oppdrag

Theodorsen knuste Tyskland på den siste etappen og var i mål 13,9 sekunder foran i mål. Sverige tok 3.-plassen foran USA. De var 26,7 og 26,9 sekunder bak.

Tyskland ble senere disket fra 2.-plassen. De skulle egentlig ha stilt opp med Coletta Rydzek på ankeretappen, men hun ble syk og måtte erstattes med Sofie Krehl. Det hadde de glemt å si fra om til FIS før start, og dermed ble laget disket.

Sverige og USA rykket dermed opp som nummer to av tre.

Theodorsen gikk ankeretappen som hun aldri skulle ha gjort annet.

– Jeg var virkelig nervøs, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle angripe etappen, sa Theodorsen i intervjuet med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg opplevde å levere etter at de tre andre hadde levert. Dette var et ærefullt oppdrag. Jeg turte ikke å vente lenger på andrerunden og gikk for en langspurt. Det er nok min styrke i en slik løype, sa Theodorsen til Viaplay.

Theodorsen ble sendt ut i tet sammen med Tysklands Sofie Krehl etter en god etappe av Ingvild Flugstad Østberg på 3.-etappen. Østberg vekslet likt med Tysklands Pia Fink. Sverige og USA var hektet av med 32 sekunder.

– Jeg forsøkte å gå en smart etappe for å få så mange sekunder som mulig. Det er hardt å holde unna i front. Den tyske jenta satt som lim på bakskia, sa Østberg til Viaplay.

Rutinert startdame

Rutinerte Heidi Weng startet for Norge. Hun vekslet på 4.-plass og var 3,9 sekunder bak Tyskland i tet. Sveriges to lag var også foran Weng.

– Det gikk ganske bra, men jeg mangler det siste rykket. Jeg har mye å gå på, sa Weng.

I likhet med Theodorsen debuterte Anne Kjersti Kalvå for Norges førstelag i verdenscupsammenheng i stafett, og hun klarte seg bra. Kalvå måtte gi fra seg noen sekunder, men var bare 13,5 sekunder bak Sverige og Tyskland.

For Sverige gikk Ebba Andersson, verdens beste akkurat i øyeblikket.

– Det var ganske jævlig, og jeg ble pinne stiv. Heldigvis hadde jeg sinnssykt god glid. Akkurat nå er de bedre enn meg, sa Kalvå til Viaplay.

Kalvå var selvkritisk, men leverte til ståkarakter.

Lenger bak

Det norske 2.-laget havnet lenger bak. På det laget gikk Maria Hartz Melling, Mathilde Myhrvold, Ragnhild Haga og Hanne Wilberg Rofstad. De havnet tidlig bak og kom i mål til 6.-plass, 3.22,7 minutter bak.

For aller første gang ble en kvinnestafett gått i 4 x 7,5 kilometer, I VM i Planica blir det fortsatt 4 x 5 kilometer, men det er nok også siste gang i mesterskapssammenheng. I likhet med mennene blir det 4 x 7,5 kilometer i fortsettelsen. Mennene skal gå 4 x 10 kilometer i VM i Planica. Trolig for siste gang.