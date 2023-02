Mourinho med knallhard kritikk av Solbakken: – Må lære seg hvordan vi ønsker å spille

Solbakken har kun fått to minutter fordelt på to kamper etter ankomsten til den italienske storklubben fra Glimt.

Etter lagets 2-0-seier over Empoli uttalte Mourinho seg om hvorfor det ikke har blitt mer spilletid på Solbakken til nå.

– Solbakken forstår ikke taktikken vår på samme måte som resten av gutta. Han vet ikke forskjellen mellom 5-3-2 og 3-4-1-2 (fotballformasjoner). Han forstår ikke hva høyt press er, sa Mourinho på pressekonferansen ifølge Football Italia.

– Han må lære seg hvordan vi ønsker å spille, fortsatte Roma-sjefen og legger til at «gutten har kvaliteter».

Det var VG som først omtalte saken i Norge. Til avisen sier landslagstrener Ståle Solbakken følgende om Mourinhos uttalelser.

– Ha-ha-ha, jeg tror Ola Solbakken forstår hva høyt press er, men det er jo sikkert måten Roma vil utføre det på. Det er ikke vanskeligere enn det.

Denne uken ble det kjent at Solbakken er utelatt fra Romas tropp til de kommende Europa League-kampene. Han var først inne, men ble så strøket som følge av at Roma hadde ført opp ett navn for mye.

