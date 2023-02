Mol og Sørum til topps i Doha – vant naboduell i finalen

Den norske duoen tok sin første triumf i 2023-sesongens første turnering med settsifrene 21-19, 21-19. Tidligere på dagen hadde de også vunnet semifinalen.

– Vi var veldig slitne etter den første kampen i dag. Det var en hard kamp, så vi trengte hvile for å være klare for å kjempe igjen. Vi må spille på et veldig høyt nivå for å vinne over disse svenske guttene, sa Mol i et intervju med arrangøren etter finalen.

Det var den tolvte strake seieren i løpet av to turneringer i Doha den siste tiden.

De to finalelagene møttes også tidligere i turneringen. Da var det også Mol/Sørum som vant bataljen, den gang etter tre sett.

De svenske ungguttene startet godt og ledet tidvis med 3-4 poeng i første sett søndag. Nordmennene hentet seg likevel inn og utlignet til 13-13. Deretter sendte en god blokk av Mol den norske duoen i føringen for første gang i kampen. Settet ble senere vunnet 21-19.

I det andre settet kom Mol og Sørum bedre i gang og var i føringen hele veien.

Den svenske duoen slo Mol/Sørum i fjorårets EM-semifinale og vant senere mesterskapet. Da hadde nordmennene vunnet europamesterskapet de fire foregående årene.

Forrige helg avsluttet Mol og Sørum den koronautsatte 2022-sesongen med triumf i verdenstourfinalen. Den turneringen ble også spilt i Doha.

