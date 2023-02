Kane ble historisk, Haaland anonym i City-tap: – Det er surrealistisk

Med scoringen passerte Kane klubblegenden Jimmy Greaves sine 266 mål.

– Det er surrealistisk. Å gjøre det her foran hjemmesupporterne og i tillegg vinne kampen er alt jeg har drømt om, sa Kane i et intervju etter kampen.

– Jeg har vært her siden jeg var elleve år, og jeg har jobbet og ofret mye for å komme hit, fortsatte han.

Utnyttet feil

Etter en jevn åpning sendte Kane hjemmesupporterne til himmels etter 15 minutter. City rotet bort ballen da de skulle spille seg ut. Pierre-Emile Højbjerg snappet ballen og fant Kane, som fra kloss hold satte ballen i mål.

– De utnyttet en av flere feil fra City i løpet av den første omgangen, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland i pausen.

Det var Kanes 200. mål i Premier League. Det har bare to andre klart. Alan Shearer scoret 260 gjennom sin karriere, mens Wayne Rooney endte på 208.

Kane fikk en stor sjanse med 20 minutter igjen, men City-keeper Ederson avverget da spissen kom alene gjennom på kloss hold. Han ble likevel matchvinner.

Med fire minutter igjen ble Tottenham-stopper Cristian Romero utvist for to gule kort. De hvitkledde holdt likevel unna og kunne juble for seier.

Anonym Haaland

City presset på etter baklengsmålet, men Tottenham-forsvaret var svært oppofrende og gode. Spesielt høyreback Emerson Royal pekte seg ut som en viktig faktor til at seieren ble dratt i land.

Med seieren er Tottenham poenget bak Newcastle på fjerdeplass på tabellen og tre bak Manchester United på tredje. Begge lagene foran har imidlertid én kamp til gode på de hvitkledde.

Erling Braut Haaland spilte hele kampen for City, men for bare sjette gang denne sesongen klarte han ikke å score i en ligakamp han har vært på banen i.

Britain Soccer Premier League Erling Haaland var til tider svært anonym i søndagens oppgjør. (Kin Cheung/AP)

Fortsatt Arsenal-luke

City har stadig til gode å score i Tottenhams nye storstue, som ble tatt i bruk i 2019. De har spilt fem kamper der siden den gang.

Med en ny kamp uten scoring søndag, greide ikke City å utnytte Arsenals poengtap tidligere i helgen. Det skiller fortsatt fem poeng opp, men Arsenal også har én kamp til gode.

Tapet var Citys fjerde denne sesongen.

I neste kamp skal Tottenham møte Leicester på bortebane, mens City skal forsøke å heve seg hjemme mot Aston Villa. Etter det møtes City og Arsenal for første gang i ligasammenheng denne sesongen.

Uten Conte

På overtid av den første omgangen kom Riyad Mahrez til Citys største mulighet. Han hamret ballen i tverrliggeren, ned på strek og ut.

Midtbaneprofilen Kevin De Bruyne måtte tåle å starte kampen på benken, men den belgiske stjernen kom inn etter rundt en times spill. Han greide imidlertid ikke redde City ut av knipen.

Gjestene skapte flere store sjanser, men uten at ballen fant veien til nettet bak Hugo Lloris.

Tottenham er uten sin manager Antonio Conte for tiden. Han har vært gjennom en operasjon for betennelse i galleblæren. Med assistent Cristian Stellini på sidelinjen fikk han noe å juble for i sykesengen.

