Hovland & co avbrutt av sterk vind - ligger på 6.-plass

Nordmannen har spilt seg kraftig opp i turneringen etter en middels åpning første dag. Turneringen i California benytter ulike baner, og før den 3. runden lå han plassert på delt 11.-plass.

Etter ni hull på runde 3. runde var det stopp. Da lå Viktor Hovland på delt 6.-plass. Han lå to under banens par etter de ni hullene, og totalt hadde han oppnådd åtte slag under par.

Ingen av spillerne rakk å fullføre den 3. runden, og opp til teten er det fire slag. Hovland er beste plasserte "utlending" med kun amerikanere foran seg på listen.

Peter Malnati topper med 12 slag under par. Han rakk å fullføre 12 hull for spillet ble stanset.

Planen er at den 3. runden skal fullføres søndag, før den fjerde og avsluttende runden skal spilles.

