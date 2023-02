Lørdagens direkte sport på TV

09.30: Alpint, verdenscup menn i Chamonix, Frankrike: Slalåm (8 av 10) 1. omgang. Dette er generalprøven foran VM som starter mandag. (TV3)

09.30: Golf, Ras Al Khaimah-mesterskapet (2 mill. dollar), europatour menn i Saudi-Arabia (til 5/2) med Kristian Krogh Johannessen. (Vsport Golf)

11.00: Sykling, VM i sykkelcross, junior kvinner. (TV2 Sport1)

11.00: Sandvolleyball, verdenstour elite i Doha, Qatar: 1. utslagsrunde og kvartfinaler menn og kvinner. (Vsport3)

12.00: Kombinert, verdenscup menn (15 av 21) i Oberstdorf, Tyskland: Hopp (HS37). (TV3)

12.10: Hopp, verdenscup kvinner (16 av 26) i Willingen, Tyskland (HS147). (Vsport+)

12.30: Alpint, verdenscup menn i Chamonix, Frankrike: Slalåm (8 av 10) 2. omgang. (TV3)

13.00: Langrenn, verdenscup i Toblach, Italia: 10 km fri teknikk kvinner. Både Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå (bildet) er tilbake i det norske laget etter å ha stått over en del renn. Sistnevnte har hatt korona for andre gang og er spent på formen før VM. (Vsport1)

13.00: Sykling, VM i sykkelcross, U23 for menn. (TV2 Sport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (22. runde): Everton – Arsenal fra Goodison Park. (3+, Vsport Premier League)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (30. runde): Norwich – Burnley fra Carrow Road. (Vsport2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (20. runde): Espanyol – Osasuna fra Estadi Cornellà-El Prat. (TV2 Sport Premium)

14.00: Tennis, Davis Cup menn, kvalifisering til sluttspillet i Oslo Tennisarena, 2. dag (best av 5): Norge – Serbia, double og inntil to singlekamper. For ordens skyld: Disse kampene går uten landenes to beste spillere, Casper Ruud og Novak Djokovic. (Eurosport N)

14.35: Sykling, Etoile de Bessèges i Frankrike (med norsk lag): 4. etappe, 147,5 km Saint-Christol-Lèz-Alès – Le Mont Bouquet. (TV2 Sport1)

14.45: Kombinert, verdenscup menn (15 av 21) i Oberstdorf, Tyskland: 10 km langrenn. (Vsport1)

15.00: Langrenn, verdenscup i Toblach, Italia: 10 km fri teknikk menn. For mange blir dette generalprøven foran VM i Planica senere i måneden. (TV3)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (19. runde): Borussia Dortmund – Freiburg fra Signal Iduna Park. (Vsport+), Union Berlin – Mainz fra Stadion An der Alten Försterei. (Vsport3)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (22. runde): Manchester United – Crystal Palace fra Old Trafford. (Vsport Premier League), Wolverhampton – Liverpool fra Molineux Ground. (Vsport Premier League1), Aston Villa – Leicester fra Villa Park. (Vsport Premier League2), Brentford – Southampton fra Brentford Community stadium. (Vsport Premier League4), Brighton – Bournemouth fra Falmer stadium. (Vsport Premier League3)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (30. runde): Middlesbrough – Blackpool fra Riverside stadium. (Vsport2)

16.00: Håndball, Mesterligaen kvinner, gruppespillet (13. runde): Gruppe B: Lokomotiv Zagreb (Kroatia) – Storhamar. (3+)

16.00: Ishockey, Eliteserien menn (40. runde): Vålerenga – Stavanger Oilers fra Jordal Amfi. Bortelaget tapte for Storhamar torsdag og er dermed mulig å hente inn på serietoppen. Vålerenga må prøve å heise seg fra sin 4.plass inn mot sluttspillet. Uansett er Oilers den største skalpen å ta. (TV2 Sport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (20. runde): Elche – Villarreal fra Estadio Martínez Valero. (TV2 Sport Premium)

16.15: Hopp, verdenscup menn (19 av 32) i Willingen, Tyskland (HS147). Halvor Egner Granerud leder verdenscupen så langt. (TV3)

16.15: Sykling, Volta à la Comunitat Valenciana i Spania (med norsk lag og norske ryttere): 4. etappe, 181,6 km Burriana – Alto de la Cueva Santa. (Eurosport N)

17.30: Sandvolleyball, verdenstour elite i Doha, Qatar: Kvartfinaler. (Vsport3)

18.00: Tennis, Davis Cup menn, kvalifisering til sluttspillet i Oslo Tennisarena, 2. dag (best av 5): Norge – Serbia, sisteb kamper hvis det ikke er avgjort. (Eurosport N)

18.00: Håndball, Mesterligaen kvinner, gruppespillet (13. runde): Gruppe A: Vipers Kristiansand – Krim Ljubljana (Slovenia) fra Kristiansand. (3+)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (22. runde): Newcastle – West Ham fra St. James’ Park. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (19. runde): Borussia Mönchengladbach – Schalke fra Borussia-Park. (Vsport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (20. runde): Atlético Madrid – Getafe fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium)

18.30: Biljard, verdensmesterskapet i 9-ball fra Kielce, Polen. Fjerde dag. (Vsport2)

18.30: Freestyle, verdenscup i Mammoth Mountain, California: Slopestyle kvinner og menn, finaler. (Vsport+)

20.00: Snooker, German Masters fra Berlin. Semifinaler. (Eurosport 1)

20.00: Håndball, Europaligaen kvinner, gruppespillet (4. runde): Gruppe C: Debrecen (Ungarn) – Sola. (3+)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (20. runde): Real Betis – Celta Vigo fra Estadio Benito Villamarín. (TV2 Sport Premium)

21.00: Ishockey, NHLs allstarhelg i Sunrise, Florida. Miniturnering mellom avdelingene, semifinaler: Pacific – Central 21.00, Atlantic – Metropolitan 22.00. Finale 23.00. (Vsport1)

21.00: Motorsport, Nitro Rallycross fra Calgary. Dag 1. (Vsport3)

03.20: Freestyle, verdenscup i Deer Valley, Utah: Parallell kulekjøring kvinner og menn. Finaler. (Vsport+)

